Il “sì eterno” nei palazzi storici   

Oristano scopre il fascino del “sì” fuori dal Municipio e prova a trasformarlo in occasione di sviluppo. Non è una rivoluzione, piuttosto un adeguarsi a un modello che altrove funziona già da anni: sposarsi in una villa, in un giardino storico, in una dimora di pregio. Luoghi che raccontano un territorio e che, sempre più spesso, diventano parte integrante dell’esperienza. L’Amministrazione ha deciso di provarci davvero, aprendo ai privati (proprietari o titolari di diritti su immobili di pregio storico, artistico, ambientale o turistico situati nel territorio comunale) e chiedendo la disponibilità di spazi da trasformare, almeno per il tempo della cerimonia, in uffici distaccati di stato civile. L’idea è quella di allargare l’offerta, intercettare nuove coppie (anche da fuori) e generare un indotto che non si esaurisce nel rito, ma si allarga a ricevimenti, ospitalità e servizi.

L’obiettivo

Dietro c’è una visione precisa: «Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico e metterlo a sistema con il tessuto economico» sottolinea l’assessora alle Attività produttive, Valentina de Seneen. «È un’opportunità in più per le attività produttive in un mercato, quello legato ai matrimoni civili, costantemente in crescita». L’idea è trasformare un momento privato in una leva pubblica con un obiettivo mirato: più scelta per i cittadini, più opportunità per le imprese, più attrattività per la città.

C’è, però, un dettaglio che fa la differenza. Per entrare nel circuito (le candidature dovranno essere presentate entro mercoledì) i proprietari dovranno concedere gratuitamente i propri spazi al Comune, per tre anni, senza alcun compenso e con tutte le spese a proprio carico: dalla manutenzione agli adeguamenti, fino agli allestimenti necessari per rendere gli ambienti idonei alla funzione pubblica.

L’avviso

Il Comune inoltre non risponderà di eventuali danni a persone o cose durante l’utilizzo degli spazi per le cerimonie. E, sempre nero su bianco, «la concessione in comodato non comporta alcun diritto o beneficio economico per il proprietario». Le tariffe per celebrare il matrimonio, invece, restano nelle casse dell’Ente. Il Comune organizza e incassa, il privato offre la cornice. Il ritorno economico, per chi aderisce, non arriva dal rito civile in sé, ma da ciò che può seguirlo. Se dopo il “sì” c’è anche il ricevimento, allora l’operazione può funzionare. Non è un’anomalia: in molte città italiane questo equilibrio è già consolidato e regge proprio grazie alla capacità delle location di trasformare la cerimonia in evento completo. Oristano oggi parte da una base ancora limitata, le opzioni si limitano alla saletta matrimoni del Palazzo degli Scolopi e all’Hospitalis Sancti Antoni. Spazi istituzionali, ma difficilmente in grado di competere con l’immaginario sempre più richiesto dalle coppie. Da qui la scelta di aprire e cercare nuove scenografie per il rito civile. E anche di testare la disponibilità del territorio a entrare in questo circuito, accettandone le condizioni. Per ora è un invito, si attende una risposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA