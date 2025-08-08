Il Si ‘e Boi diventa grande: «Più posti» 

Sempre più richiesto, per spettacoli e rassegne da parte di associazioni e scuole, tanto da diventare punto di riferimento dell’hinterland. Il teatro comunale di Si ‘e Boi, nel centro di Selargius, inizia a registrare numeri importanti e crescere, tanto da richiedere alcuni interventi - in corso - per aumentare il numero dei posti disponibili per il pubblico. «Stiamo lavorando per portare a 500 posti la capienza massima», annuncia l’assessora alle Politiche culturali Sara Pilia.

Il report

I numeri confermano la crescita: quest’anno, sino a inizio agosto, il Comune ha rilasciato 39 concessioni d’uso ad altrettante realtà culturali - ma anche sportive per saggi di danza - per un centinaio di giorni di utilizzo nei primi sette mesi del 2025: serate musicali con gli artisti del Teatro Lirico di Cagliari, musical, spettacoli di cabaret, recite di fine anno delle scuole, la rassegna per i più piccoli di Cada Die Teatro - Capitani coraggiosi - che da anni sceglie il teatro selargino. E da tempo ci sono diverse associazioni dei Comuni vicini - di Quartu per esempio - che si appoggiano al Si ‘e Boi.

L’assessora

«Le richieste in costante aumento e la grande partecipazione ai vari eventi organizzati nel corso degli anni al teatro di Si ‘e Boi ci dimostrano che è diventato un punto di riferimento non soltanto per la comunità selargina, ma per tutto l’hinterland», il commento dell’assessora. Una soddisfazione, dopo le tante critiche che da tempo si concentrano sul suo ufficio, fra accuse da parte della rete culturale di Selargius - per ritardi e scarso coinvolgimento - e polemiche che spesso partono dai banchi della minoranza in Consiglio comunale. «Siamo riusciti a ospitare nella nostra struttura eventi di grande rilievo e ad avvicinare tante famiglie e anche i più piccoli al mondo della cultura, grazie a rassegne teatrali diventate ormai un appuntamento imperdibile. Questa credo sia la soddisfazione più grande per tutti noi e la conferma delle grandissime potenzialità del nostro teatro: uno dei fiore all’occhiello di Selargius».

I lavori

Nel frattempo sono in corso alcuni lavori, modifiche necessarie per avere il certificato di prevenzione incendi anche per il piano superiore dedicato al pubblico: la sostituzione di alcuni parapetti, stessa modifica nella galleria. «Interventi decisi per andare incontro alla sempre più crescente richiesta di utilizzo del teatro, e all’esigenza di ospitare un numero maggiore di spettatori», aggiunge Pilia.

