Il «sì» davanti alla Sella del Diavolo 

L’ultimo è stato sabato scorso, una basca da collasso, ma l’amore se ne importa dei 38 gradi all’ombra se lo sfondo dell’album di nozze è la Sella del Diavolo. «La cartolina di Cagliari», sintetizza Maurizio Ciaccio, organizzatore di eventi. La cartolina prediletta dalle tante coppie che scelgono di sposarsi in spiaggia, cagliaritane poche in realtà («Che, se non in chiesa o in Comune, preferiscono location più culturali, come il castello di San Michele o il Bastione»), un po’ di più quelle di cui almeno uno è sardo, tante della Penisola e di Paesi esteri.

Lo spazio suggestivo

Inglesi, francesi, italo-americani, svizzeri, tedeschi. Cagliari è una delle destinazioni più valutate anche dai promessi sposi stranieri che sognano di scambiarsi le fedi in un luogo suggestivo della Sardegna. Negli ultimi anni l’offerta promossa dal Comune è cresciuta, e dopo il primo matrimonio in esterna celebrato al Poetto nel 2018, gli spazi a disposizione sono diventati dodici: dalla spiaggia del Poetto (undici postazioni) al castello di San Michele, dal Lazzaretto ai Giardini Pubblici, dal Lido al convento di San Giuseppe (che lo scorso anno è stato il più richiesto). In città, dove in totale nel 2023 sono stati celebrati 452 matrimoni (di cui 306 civili e 146 religiosi) e 22 unioni civili (dati Servizi demografici del Comune), sono sedici le coppie che hanno preferito sposarsi in una location diversa dal Municipio e dalla chiesa.

L’applauso dei bagnanti

La coppia che sabato scorso si è scambiata le promesse al Poetto arrivava da Torino. «Lei di origini sarde», racconta Maurizio Ciaccio che, con la sua agenzia, ha curato la logistica della cerimonia. «Facciamo in modo che, in uno spazio estremamente affollato come la spiaggia, tutto si svolga al meglio». In questo caso si era all’ultima fermata, alle 18. «Davvero molto caldo, ma quando dopo il sì parte l’applauso da parte dei bagnanti, gli sposi sono sempre molto emozionati». Quanto costa sposarsi in esterna? Ricevimento a parte (organizzato quasi sempre dalle agenzie di Wedding planner), per la sola cerimonia si comincia col pagare la tariffa richiesta dal Comune (800 euro se uno degli sposi ha la residenza in città; 1200 tutti gli altri), che mette a disposizione l’arredo dell’allestimento di base: un archetto (da decorare con i fiori, costo importante di ogni matrimonio), un tavolino e le seggiole. «Anche i giorni e l’orario sono stabiliti dal Comune». Quanto al dress code, la regola che vuole abiti con tessuti leggeri, colori tenui o sorbetto, scarpe adatte, alle volte viene violata. «È capitato di vedere invitate coi tacchi e spose con la gonna enorme che trascinava la sabbia», riferisce Ciaccio. «Le spose più belle? Quelle vestite con un abito semplice e lieve».

Il galateo sulla sabbia

Conferma Giorgina Pusceddu, responsabile wedding per la Confesercenti di Cagliari. «Il galateo impone abiti semplici, morbidi e leggeri», spiega. «Sia per la sposa, che per le invitate, vanno bene tessuti come il cady, lo chiffon, e se la cerimonia è di sera la sposa può anche scegliere un abito con taglio a sirena». Lei, dal 1999 lavora anche come wedding coach. «Aiuto le coppie a pianificare l’evento e faccio in modo che tutto fili al meglio». Tante quelle che scelgono la cerimonia in spiaggia. «Il 30% dei miei clienti. Perché si fa questa scelta? In genere perché ci si è conosciuti al mare e si vuole suggellare in qualche modo quell’incontro. Altri perché è di moda, e altri ancora perché vogliono un’atmosfera rilassata e informale». Poi segue il ricevimento in un’altra location, e qui i costi s’impennano.

I sogni costano

«Dipende sempre da quanto si vuole spendere», avvisa Antonella Carta, wedding planner. Dando un’occhiata ai siti che forniscono l’elenco dei professionisti del settore, a Cagliari ci sono agenzie che partono da mille euro, altre da 4.500, altre ancora da 8mila. «Si tratta orientativamente di cifre che indicano il costo della consulenza, dell’avvio del progetto. Per il resto funziona come quando si compra una casa. Come la si vuole? Grande, piccola, con giardino o senza, più o meno curata nei dettagli… Il mio lavoro funziona così».

