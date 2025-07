Il sì d’amore eterno fra Silvia e Angela in sala consiliare  

Silvia e Angela hanno detto sì coronando il loro sogno d’amore. A Baunei sabato è stata celebrata la prima unione civile, a officiare la cerimonia il sindaco Stefano Monni nell'aula consiliare del Comune. La coppia, di 45 e 39 anni, originaria di San Benedetto del Tronto e di Milano, vive a Bergamo e ha scelto l’Ogliastra per celebrare un giorno speciale. Innamorate di Baunei e Santa Maria Navarrese, dove da tanti anni trascorrono le vacanze e hanno stretto solidi legami di amicizia. Ed è proprio qui che, mano nella mano ed emozionate, circondate dagli affetti più cari e da tanti amici, hanno suggellato il loro amore. Avrebbero potuto scegliere altri scorci mozzafiato come la suggestiva cornice di Pedra Longao o la bellissima torre di Santa Maria Navarrese, tuttavia hanno voluto un luogo più istituzionale come l’aula consiliare. «Sono molto onorato e contento che abbiano scelto il nostro Comune per celebrare questo grande evento - ha commentato il sindaco Monni - Questa è la prima unione civile a Baunei, spero sia solo la prima e che tante altre persone ci scelgano». La legge che regola le unioni civili è la Cirinnà del 2016. «Convintamente e coerentemente ho applicato la legge italiana come ufficiale di stato civile. Tanti auguri a Silvia e Angela per una lunga vita insieme» è l'augurio del primo cittadino. La notizia è stata postata anche sui social istituzionali dell'Ente raccogliendo in poco tempo migliaia di like e centinaia di commenti di auguri.