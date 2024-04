Il Seulo inguaia il Perdaxius, Il tonara vince e resta secondo 

Perdaxius 1

Seulo 2010 2

Perdaxius : E. Di Meglio, Curreli, Porcu, C. Di Meglio, D. Manca, Aly, Congiu, Chia (75’ Fidanza), Tinti, Deluna (55’ Deluna), Miali. Allenatore Tinti.

Seulo 2010 : Lilliu, F. Ghiani, Curreli, Nurcis, A. Ghiani, Demurtas, L. Ghiani, J. Boi, S. Boi, N. Ghiani, Secci.

Arbitro : Loi di Cagliari.

Reti : 61’ Secci, 72’ Miali, 74’ S. Boi.

Una gara che i sulcitani avevano a portata di mano, sfugge invece per un’incertezza della difesa: il Seulo 2010 vince 2-1 e inguaia di Perdaxius che nelle scorse settimane sembrava essersi allontanato dalla zona calda della classifica. Primo tempo privo di particolari spunti, e infatti succede tutto nella ripresa: passano in vantaggio gli ospiti al 61’ con Secci che deposita in rete dopo un’azione di contropiede nata in maniera fortunosa. La reazione della squadra del giocatore-allenatore Fabio Tinti si concretizza al 72’ con il pareggio meritato: calcio d’angolo battuto da Porcu e Miali insacca di esterno. Gioia effimera che dura appena due minuti: un lungo traversone dalle retrovie trova sguarnita la difesa e alla fine il tocco decisivo è di S. Boi. Poi sul Perdaxius si accanisce pure la sfortuna: i sulcitani colgono due traverse sul finire e chiudono la gara prendendo d’assedio gli avversari. Ma il discorso salvezza è quindi rimandato alle prossime gare.

RIPRODUZIONE RISERVATA