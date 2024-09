Il settore sanitario: «Più sicurezza e accesso alle cure» 

«Misure concrete per la sicurezza del personale sanitario al Brotzu». È quanto chiede la Uil Fpl in seguito dell’escalation delle aggressioni ai danni di medici e infermieri. Dopo l’ultimo episodio contro il medico di base a Pirri, il sindacato ha ricordato anche quanto accaduto lo scorso giugno nel reparto di Neurologia, dove alcuni dipendenti sono stati aggrediti.«In quell’occasione la direzione, dopo una riunione con il prefetto, si era impegnata a introdurre entro agosto una serie di misure per garantire la sicurezza del personale in prima linea, tra cui l’utilizzo sperimentale di body cam, il contingentamento degli accessi ai reparti e l’installazione di metal detector agli ingressi ospedalieri», spiegano i segretari Uil-Fpl del Brotzu, Fabio Carta e Antonina Usala, ma a distanza di tre mesi dall’aggressione, «nessuno dei provvedimenti è stato attuato», denunciano in una nota all’Arnas e al prefetto.

La Rete sarda

Secondo l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza, in Sardegna nel 2023 sono stati 138 gli episodi di violenza: 199 gli operatori coinvolti di cui 139 donne. Dati preoccupanti, ma la soluzione del problema non è solo di competenza del Ministero degli Interni. «La prima sicurezza sul posto di lavoro per medici e infermieri è quella di rendere efficienti i servizi sanitari pubblici assumendo personale, garantendo eque retribuzioni e il rispetto della dignità professionale», osserva Claudia Zuncheddu, della Rete sarda difesa sanità pubblica. «La sicurezza da garantire ai cittadini è quella di poter accedere alle cure. È in questo concetto di sicurezza per tutti che può essere limitata e fermata la violenza contro i sanitari. Lo smantellamento della nostra sanità pubblica, a cui la politica non pone rimedio, determina la fuga di medici e infermieri al privato. Ben vengano, nella giusta misura, le forze dell’ordine, ma la soluzione del problema non può essere principalmente nelle loro mani, a colpi di Ddl».

