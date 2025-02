Il settimo frena la corsa della capolista Decimoputzu  

Azzurra M. 0

Cannonau Jerzu 1

Azzurra Monserrato : Serra, Montisci, Tidu, Lallai (65’ Sculco), Cogotti, Flamini (46’ Carta), Cordone (65’ Spiga), Serra Ruda (45’ Puddu), Farci, Anziani, Zuddas (74’ Tulli). Allenatore Canosa.

Cannonau Jerzu : Mastrangelo, Fa. Serra, Massessi, Lai, Bruno, Fe. Serra (65’ Biolchini), M. Serra, Ruggeri, Jatta, Mura, Boi (86’ Carta). Allenatore Piccarreta.

Arbitro : Leoni di Sassari.

Rete : 67’ Jatta.

Lo Jerzu batte un’ottima Azzurra ed aggancia in vetta il Decimoputzu. Una partita giocata a viso aperto e combattuta. Primo tempo molto equilibrato con il primo squillo degli ospiti: Mura da sinistra converge verso il centro e fa partire un diagonale, la palla si perde di poco sul fondo. La risposta degli azzurri di mister Canosa non si fa attendere e dopo uno scambio tra Lallai e Cordone, quest’ultimo serve Farci che da 20 metri calcia forte, palla indirizzata sotto la traversa, Mastrangelo vola e devia in angolo. Nel secondo tempo le squadre iniziano ad allungarsi. Su azione di contropiede, Serra per due volte si rende pericoloso. Al 67’ il gol degli ospiti. Il direttore di gara assegna una punizione contestata agli ogliastrini: sugli sviluppi, Bruno mette palla al centro per Jatta che insacca di testa. (ant. ser.)

