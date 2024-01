il Setterosa cede alla super spagna 

Primo stop per le azzurre della pallanuoto agli europei in corso a Eindhoven. Dopo il successo sulla Francia che ha garantito il passaggio ai quarti, la nazionale allenata da Carlo Silipo si è arresa 14-8 alla Spagna, nel match che metteva in palio il primato nel gruppo B. Le azzurre, sempre indietro nel punteggio (5-1 dopo un tempo e 8-4 a metà gara), rientrano fino all'8-6 di Giustini; poi lo strappo decisivo delle campionesse iberiche. Domani quarto contro la vincente tra Repubblica Ceca e una tra Croazia ed Ungheria.

Settebello in acqua

Oggi alle 19 sarà l'Ungheria iridata (ma in versione linea verde) l'ultimo avversario per il Settebello che vuole il primato del girone. In Croazia, dopo i successi su Georgia e Grecia, gli azzurri tornano in vasca a caccia del tris: «Italia-Ungheria è sempre una partita affascinante da entrambe le parti», le parole del ct Sandro Campagna. «L'Ungheria è una squadra che a me piace molto, fatta di ragazzini, però bellini da matti. Non hanno nulla da perdere e vorranno fare bella figura».

