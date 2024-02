il settebello è a parigi 

Il Settebello batte gli Stati Uniti 13-12 ai mondiali di pallanuoto di Doha e stacca il pass per Parigi, prima squadra italiana a riuscirsi (in attesa di basket e pallavolo). Gli azzurri entrano nei quarti di finale dove (come il Setterosa) affronteranno la Grecia domani alle 15.30. Raggiunto l’obiettivo minimo (ma anche fondamentale) della qualificazione olimpica, Sandro Campagna e i suoi uomini cercheranno ora di entrare in zona medaglie. Stesso discorso per le ragazze di Carlo Silipo, impegnate alle 18.30 nel match contro le elleniche che vale la semifinale. Un mese fa a Eindhoven, nella finale per il bronzo europeo, vince la Grecia che si prese anche il pass per i Giochi.

Subito podio

Intanto sono iniziate in Qatar le gare di nuoto in vasca ed c’è subito una medaglia per l’Italia. Anzi quattro, dato che Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo hanno conquistato chiuso l’argento nella finale della staffetta 4x100 stile libero, vinta dalla Cina. Il primo frazionista cinese, Zhanie Pan, ha anche stabilito il nuovo record del mondo sui 100 stile libero con il tempo di 46”80 e da quel momento la Cina ha tenuto sempre la prima posizione, chiudendo in 3'11"08. L'Italia ha fatto segnare 3'12”08 (davanti agli Stati Uniti, terzi, in 3'12”29) e conferma il titolo di vice campione del mondo ottenuto a Fukuoka. Miressi cambia al terzo posto, Zazzeri risale al secondo e lancia Paolo Conte Bonin che mantiene la posizione, rintuzzando gli attacchi dello statunitense Hobson e del britannico Dean. La chiusura, insolita, di Manuel Frigo è di alto livello e vale l'argento.

Fa festa anche la staffetta femminile che ha terminato al quinto posto, ma ha ottenuto la qualificazione per Parigi. Le quattro giovanissime velociste - Chiara Tarantino, Sofia Morini, Emma Virgina Menicucci e Costanza Cocconcelli - avevano conquistato la carta olimpica già in batteria e nel pomeriggio hanno sognato un podio mai visto. Il quinto posto è il miglior piazzamento in una rassegna iridata della staffetta veloce, L'oro è stato vinto dall'Olanda, davanti ad Australia e Canada.

Andrà ai Giochi anche Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Oggi intanto farà la finale in una seconda giornata mondiale che promette altre scintille.

