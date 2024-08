Il Settebello chiede il pass all’Ungheria 

Parigi. «La sconfitta fa sempre male ma non abbiamo rimpianti. Abbiamo giocato forte e abbiamo dato il massimo. Magari abbiamo pagato alcune sbavature. Ma voglio dire una cosa: dopo la prima sconfitta la squadra poteva sgretolarsi ed invece ha dato il massimo». Valeria Palmieri, capitano del Setterosa, reagisce così alla sconfitta (11-8) nei quarti contro l'Olanda, che avanza in semifinale. E la veterana Roberta Bianconi aggiunge: «Il risultato non è dei migliori ma mi sono divertita a giocare; ho sentito la squadra, belle vibrazioni. Purtroppo sono i piccoli dettagli a fare la differenza e oggi si è visto. Siamo state poco ciniche. L'Olanda spinga sia in difesa che in attacco, alla fine ci hanno messo in difficoltà».

Ora la palla passa al Settebello. La squadra di Sandro Campagna affronta alle 20.35 l’Ungheria nell’ultimo dei quarti di finale in programma. I magiari, campioni del mondo nel 2023, hanno perso tre delle cinque partite giocate, chiudendo il girone al 3° posto.

