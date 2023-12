Il Settebello cerca lo slancio per gli Europei 

«Il Settebello è un’icona della nostra storia sportiva e averlo per tre anni di seguito in Sardegna non è scontato. Anzi, è una grande opportunità»: le parole del presidente di Coni Sardegna, Bruno Perra, danni valore all’ennesima iniziativa firmata Fin Sardegna-assessore al Turismo. Da martedì a giovedì prossimi, la Waterpolo Sardinia Cup consentirà all’Italia maschile di prepararsi al meglio per gli Europei di pallanuoto, confrontandosi con tre rivali molto competitive: «La Francia ha un progetto olimpico ben avviato e può mettere in difficoltà chiunque», comincia a elencarle il ct Sandro Campagna. «Il Montenegro ha già vinto medaglie, ha la tradizione jugoslava, è come Croazia e Serbia, fortissimo anche fisicamente. Proprio il tipo di avversario col quale ci vogliamo confrontare. Infine l’Australia ha la cultura dell’acqua, sono atleti forti che nuotano veloci e sarà un grande allenamento».

Il programma

A Terramaini si comincia martedì alle 18 con Australia-Montenegro, poi Italia Francia (alle 20.30, tutto su RaiSport). Mercoledì stessi orari: Montenegro-Francia (RaiPlay) e Italia-Australia (RaiSport). Giovedì chiusura con Francia Australia (ore 17 RaiPlay) e Montenegro Italia (19 RaiSport). La Sardinia Cup 2023 è solo parte di un programma iniziato ieri che prevede il coinvolgimento di tecnici e atleti (per sedute di common training con i tecnici federali come Christian Presciutti) e delle squadre sarde che disputeranno un torneo parallelo. Coinvolti anche gli studenti del Liceo Sportivo “Martini”, che opereranno come volontari, proveranno il gioco e parteciperanno a incontri sull’organizzazione di grandi eventi. Infine, ultimo ma non per importanza, il progetto “Acqua in bocca solo quando nuoto” per sensibilizzare contro il problema del bullismo e cyberbullismo.

Gli obiettivi

«Rilanciare la pallanuoto sarda è stato sin da subito un obiettivo per questo Comitato Regionale», ha detto il presidente della Fin sarda, Danilo Russu, «e abbiamo una piscina come Terramaini a vocazione internazionale da sfruttare. Questi appuntamenti contano, anche perché sono di preparazione ai grandi eventi». Campagna ha applaudito l’assessorato regionale al Turismo e il Comune per la scelta di ospitare eventi importanti: «Se Concetto Lo Bello non avesse ideato il Trofeo Siracusa, io non mi sarei innamorato di questo sport: quindici anni dopo ero campione olimpico. Siete fortunati», ha detto ai ragazzi presenti ieri alla presentazione in municipio a Cagliari, «ad avere amministratori cosi lungimiranti».

