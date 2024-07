Il Settebello cerca ad Alghero la forma per affrontare le Olimpiadi 

ALghero. La Waterpolo Sardinia Cup cala il poker. Per la quarta volta, la Sardegna ospita un quadrangolare di prestigio, con la presenza, oltre che della Nazionale Italiana, di quelle di Croazia, Grecia e Spagna. Dopo la prima e la terza edizione a Cagliari e la seconda a Sassari, tocca ad Alghero. E il torneo si presenta come preolimpico per palati fini, a quattro settimane dall'inizio del torneo di pallanuoto delle Olimpiadi di Parigi.

Si inizierà giovedì alle 18.30, con la sfida tra Spagna e Croazia; l'Italia entrerà nella piscina di Maria Pia alle 20.45 contro la Grecia. Il giorno dopo, con gli stessi orari, Croazia-Grecia e Spagna-Italia, mentre sabato si chiuderà con Grecia-Spagna e Italia-Croazia. Le partite delle 18.30 andranno in streaming, quelle serali in diretta su RaiSport. Occhi puntati soprattutto sul Settebello, reduce dal bronzo europeo a Zagabria e l'argento mondiale a Doha, che in questo torneo, dopo il secondo posto all'esordio dietro la Croazia, ha conquistato le edizioni successive.

La presentazione

La Sardinia Cup è stata presentata ieri mattina, nella sala congressi della Fondazione Alghero, a Lo Quarter. Ospiti d'onore, il ct del Settebello Sandro Campagna e il capitano Francesco Di Fulvio. Campagna ha sottolineato come non ci sia un torneo preolimpico così importante nel calendario mondiale e sulla sua speranza di vedere molti ragazzini in tribuna, che recepiscano i valori della pallanuoto e che, magari, a settembre si presenteranno a iscriversi. «La Sardegna è casa nostra», ha rilanciato Di Fulvio, che ha spiegato quanto sia bello praticare sport in posti come Alghero, con un parallelo con la sua Pescara, altra città sul mare.

«Stiamo molto attenti ai dettagli, perché questa quarta Sardinia Cup, come quella del 2021, è importantissima in vista dell’attesissimo appuntamento parigino. Facciamo in modo di farci trovare pronti per qualsiasi evenienza. Vedere pienamente soddisfatti i campioni della pallanuoto ci lusinga, ma allo stesso tempo sappiamo che dalla nostra condotta dipende il futuro della manifestazione a cui vogliamo dare continuità», ha chiosato Danilo Russu, presidente della Fin Sardegna e deus ex machina del torneo.



RIPRODUZIONE RISERVATA