Il Settebello cade contro la Spagna Oggi la Croazia 

Spagna 10

Italia 5

Spagna : Aguirre Rubio, Valls, Granados Ortega 3, Sanahuja, De Toro Dominguez, Larumbe Gonfaus 3, Famera Kopencova, Cabanas Pegado, Tahull Compte 1, Perrone Rocha 3, Mallarach Guell, Biel Lara, Lorrio Bejar. Ct David Martin.

Italia : Del Lungo, Di Fulvio 1, Damonte, Marziali 1, Fondelli 1, Cannella, Iocchi Gratta, Velotto 1, Presciutti, Gianazza, Di Somma 1, Dolce, Nicosia. Ct Sandro Campagna.

Alghero. Una Spagna concreta non lascia scampo all'Italia nella seconda giornata della Waterpolo Sardinia Cup 2024. Gli iberici si impongono 10-5 sugli azzurri al termine di un match dai due volti, con i primi due quarti in equilibrio e i secondi due di marca spagnola. Avvio di gara con i portieri protagonisti. Serve un rigore di capitan Di Fulvio a 1'38” dal primo intervallo per sbloccare il risultato. Ma gli iberici non ci stanno e con Tahull prima e Granados poi ribaltano il risultato per l'1-2 all'8'. Nel secondo periodo, una controfuga capitalizzata ancora da Granados porta avanti la Spagna, protetta da un Lorrio in gran spolvero. Marziali riporta sotto gli azzurri, ma è Perrone a firmare il 4-2 Spagna all'intervallo. Nel terzo quarto, Velotto in rete, ma Perrone e Larumbe fanno volare la squadra ospite (6-3). Nicosia ipnotizza Granados, ma è Larumbe a timbrare il 7-3, mentre per Damonte c'è l'espulsione definitiva. Di Somma fa arrivare gli azzurri sul 4-7in chiusura di periodo. Negli ultimi 8' Fondelli risponde a Larumbe, ma Perrone e Granados dilatano il risultato fino al 10-5 finale.

La Spagna vola a quota 4 in classifica ed è a un passo dal successo pieno. A due punti, con l'Italia c'è ora la Croazia, che ha battuto la Grecia (ancora a zero) per 8-7. Rimpianti per gli ellenici, che conducevano 3-0 prima di subire la veemente reazione croata.

Oggi si decide tutto. La Spagna si presenta come ovvia favorita contro una Grecia ancora al palo. Il riuscito torneo internazionale di pallanuoto si concluderà con Italia-Croazia, uno spareggio per il 2° posto.



Classifica : Spagna 6; Italia e Croazia 3; Grecia 0.

Oggi : 18.30 Grecia-Spagna. 20.45 Italia-Croazia.

