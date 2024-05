Il set di “Iris” in piazza Carlo Alberto  

L'assedio di Castello inizia di prima mattina, con una decina di (finti) poliziotti, in divisa e con tanto di fondina, a presidio di piazza Carlo Alberto.

Davanti alla prefettura altrettanti grandi camion, anticipati dal cartello a sfondo rosso dove spicca la scritta “Set”: quello allestito dalla società di produzione Wild side srl, che ha scelto Cagliari per le riprese della serie Tv “Iris”, prodotta da Sky Uk in collaborazione con Sardegna Film Commission. Cinque giorni di riprese in programma, con scene previste nel quartiere storico e più alto della città, oltre al Golfo di Cagliari e ad Alghero. Sicuramente il rione si presta, con le stradine strette e suggestive perfette per il thriller che ha trasformato questo angolo in un gigantesco set cinematografico. Un'attrazione in più e fuori programma per i tanti crocieristi arrivati dal mare e visibilmente incuriositi dalle riprese in corso.

Presente, ovviamente, Niamh Algar, biondissima, completo color sabbia con pantaloni ampi: è lei la protagonista, insieme a Tom Hollander, del thriller scritto e creato da Nail Cross dove veste i panni di Iris Nixon, genio enigmatico e fascino camaleontico che poi diventerà Ms Brooks, tutore di Joy, la figlia di una famiglia benestante della costa sarda.

Meno avvincenti le modifiche alla viabilità - regolata tramite modalità “Stop and go” - con il traffico pedonale e veicolare bloccato a intermittenza in alcuni momenti specifici, ma con attese sicuramente tollerabili. Decisamente più dell'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in diverse vie del quartiere, intere o solo in alcuni tratti a seconda delle esigenze di produzione: viale Buoncammino, piazza Palazzo, piazza Carlo Alberto, piazza Indipendenza e Arsenale. Oltre a via Cannelles, via dei Genovesi, via Santa Croce, via Corte d'Appello e piazza San Giuseppe: parzialmente private degli stalli sino all'ultimo ciak previsto per venerdì per consentire all'esercito di attori, tecnici e mezzi vari di girare. Va anche detto che la società di produzione ha messo a disposizione parcheggi sostitutivi destinati ai residenti in via Ubaldo Badas e in viale Regina Elena, senza contare la promozione della città che grazie a Iris, disponibile su Sky e in streaming Now farà il giro di Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria. Oltre all'Italia. Certo è che poco prima delle 19, finite le riprese, i finti poliziotti fermi al varco alla fine di via Porcell ai non informati sembrano veri e fanno temere il peggio. Invece no, sono solo gli attori pronti a godersi il meritato riposo prima delle nuove scene in programma oggi.

