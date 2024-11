il sestu rallenta ma resta in testa 

Dopo sei giornate regna l’equilibrio nel campionato di C1. In testa c’è sempre il Sestu Sardinia Futsal, che dopo quattro vittorie consecutive ha pareggiato 4-4 in casa contro la Villacidrese: avanti 4-1 con Aramu, Carletti (doppietta) e Belleboni, si è fatto raggiungere nella ripresa dagli ospiti in gol con Casti, Murgia e Loddo (per lui doppietta).

La Villacidrese resta in seconda posizione nel folto gruppo delle inseguitrici: sono cinque le squadre a due punti di distanza dalla prima. Tra queste c’è il Domus Chia, tornato alla vittoria con il 5-2 esterno sullo ZB Iron Bridge firmato da Littarru (tripletta), Pinna e un autogol. Il Villasor ha avuto la meglio nello scontro diretto interno contro il Cus Cagliari per 4-2 grazie alla doppietta di Buckson e ai gol di Tavares e Sardu.

Nuovo stop per il Città di Cagliari, sconfitto 9-7 a Serramanna dal C’è Chi Ciak. I padroni di casa si sono imposti grazie alla tripletta di Diederen, alla doppietta di Marini e alle reti di Aquilina, Farci, Ecca e Pilloni. Non sono mancati i gol nelle altre gare. Il Fanni Futsal Sassari ha battuto 11-6 in trasferta il Futsal 4 Mori con le doppiette di Da Veiga, Pinna, Salaris e Kourani e i centri di Fiori, Pilo e Canu. Sul campo del Portoscuso il Villaspeciosa ha vinto 10-3 con le doppiette di Lai, Garrido e Figus. A segno anche Perez, Atzeni, Podda e Contini.

Nell’anticipo del venerdì, successo per 5-2 dell’Ichnos Sassari sull’Happy Fitness con il poker di Bogoslafsca e il gol di Sechi.

