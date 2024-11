Il sestu ingrana la quarta e fugge 

Quarta vittoria consecutiva e primato solitario in classifica per il Sestu Sardinia Futsal. Nella quinta giornata di Serie C1, il 5-1 interno sui 4 Mori firmato dalle doppiette di Tola e Abdel e dal gol di Versace vale la testa solitaria della classifica. Dietro inseguono il Cus Cagliari e il Città di Cagliari. In casa contro il Portoscuso gli universitari si sono imposti per 2-1 con le reti di Pantaleo e Pusceddu. In trasferta contro il Domus Chia il Città di Cagliari è tornato alla vittoria per 4-1 grazie alla doppietta di Matza e ai centri di Ortega e Fois.

A Villacidro gol e spettacolo nel 7-7 tra Villacidrese e Ichnos Sassari. I padroni di casa sono andati a segno con Pistori, Rafinha (doppietta), Loddo, Farris, Andrea e Alessandro Murgia. Tra i sassaresi spicca il poker di Fois; a segno anche Bogoslafsca, Dessanti e Faedda. L’altro pareggio di giornata è il 4-4 tra la Fanni Futsal Sassari e il C’è Chi Ciak. Tripletta di Karouani e gol di Canu per i locali mentre Medda, Farci, Diederen ed Ecca hanno timbrato per gli ospiti.

Sorride il Villaspeciosa, che ritrova i tre punti con il 5-3 sullo ZB Iron Bridge grazie a Lai, Garrido, Podda, Billai e Contini. Vince anche il Villasor in trasferta contro l’Happy Fitness Center per 7-3 con il poker di Mereu, la doppietta di Buckson e il gol di Tavares.

In settimana si era chiusa la fase a gironi della Coppa Italia che ha decretato le quattro semifinaliste: Fanni Sassari, C’è Chi Ciak, Villaspeciosa e Città di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA