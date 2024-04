Il Sestu chiude con un ko 

Ultima giornata di campionato e verdetti amari per le sarde di Serie B. In A2 il Sestu Città Mediterranea chiude la stagione regolare con una sconfitta, avendo però già in tasca la qualificazione ai playoff. Dalla B retrocedono cinque isolane su otto, mentre il Monastir andrà ai playout. La matematica aveva già condannato Domus Chia e Città di Cagliari. Si sono aggiunte alla lista Elmas, Alghero e C’è Chi Ciak.

Il girone A

Il Sestu Città Mediterranea chiude il girone A di A2 al quarto posto dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Videoton Crema, nonostante il vantaggio di Coni. Il Sestu ora affronterà nei playoff per salire in A2 Élite il Milano.

I cadetti

Vince solo la Jasnagora tra le sarde di B. La formazione di Cocco batte 4-3 l’Atletico Grande Impero con la doppietta di Spanu e le reti di Ruggiu e Soro. Il successo però non basta per i playoff. I cagliaritani chiudono a pari punti con il Cures, ma gli scontri diretti premiano i laziali, che hanno vinto 8-1 contro il Domus Chia. Alla Jasna sarebbe servito un risultato positivo dell'Elmas, battuto 7-3 in trasferta dal Conit Cisterna dopo il 2-0 iniziale. In trasferta contro il Real Ciampino Academy, cade anche il Città di Cagliari per 9-0.

Playout e retrocesse

Non basta il gol di Marongiu al Monastir per conquistare la salvezza diretta. La squadra di Barbarossa perde 3-1 in casa l’ultima gara contro il Bissuola. Per restare in B ora è in programma il playout contro il Castellamonte, terz’ultima nel girone A e che ha condannato la Futsal Alghero e il C’è Chi Ciak. La squadra di Serramanna non ha approfittato del ko del Castellamonte (4-0 con il Varese) per superarla in classifica, perdendo 5-1 sul campo del Domus Bresso. L'Alghero si è invece arreso 12-2 in trasferta contro il VDL Fiano Plus, promosso in A2. Sconfitta indolore per il Sardinia Futsal già salvo e battuto 6-1 in casa dal Cardano '91.

