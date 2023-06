Il sesso senza consenso è stupro: ecco il voto del Parlamento europeo 

Bruxelles. «Il testo approvato è avanzato e tiene conto di vari aspetti che la proposta originale non considerava a sufficienza, come la questione della vittimizzazione secondaria e la protezione dei bambini che assistono alla violenza. Manterremo alte le ambizioni nei prossimi mesi durante i negoziati con il Consiglio, e a difendere i grandi risultati che abbiamo suggellato con il voto».

Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo. «Il sesso senza consenso è stupro, non esiste alcuna eccezione. Tutti i rapporti sessuali non consensuali devono essere considerati come stupro nella legge di ogni Stato membro dell'Ue. Occorre affermarlo senza distinguo. Il voto è un tassello fondamentale nella lotta contro la violenza sulle donne. Per molti anni questo Parlamento ha chiesto una proposta di direttiva e abbiamo finalmente espresso una posizione forte per iniziare i negoziati con il Consiglio».

