«Il servizio rispetta gli standard ma va migliorato» 

Premessa: il servizio di ritiro bagagli all’aeroporto di Elmas sta dentro gli standard generali dettati dall’Enac. Anche per quanto riguarda i tempi di attesa, quindi. Detto questo, però, i disagi ci sono, per questo motivo «noi abbiamo il dovere di migliorare il servizio in questo momento di alta concentrazione di traffico aereo», dice Fabio Mereu, amministratore delegato (da un mese) di Sogaer, la società che gestisce lo scalo. «Le segnalazioni negative sui servizi dell’aeroporto, da chiunque arrivino», passeggeri, sigle sindacali, etc., «per noi sono importanti perché ci permettono di lavorare per migliorare», dice ancora. Come? «Tre sono gli assi su cui interverremo: primo, le persone», cioè i lavoratori, «che fanno uno sforzo enorme per garantire i servizi. Con loro e i sindacati lavoreremo per capire le esigenze e favorire la crescita. Secondo: gli investimenti, la società ha un piano di crescita. Terzo: l’innovazione, non quella standard ma quella che nasce dall’osservazione e che può portare», già a partire dalla prossima stagione estiva, «a un accorciamento dei tempi di attesa per il ritiro dei bagagli», spiega ancora Mereu. Che assicura: «Abbiamo un’idea di futuro. Obiettivo: migliorare i servizi». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA