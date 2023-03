Il servizio idrico passa ad Abbanoa 

Con l’ingresso di Capoterra, sale a 347 il numero dei Comuni serviti da Abbanoa, ai quali se ne aggiungono altri 12 gestiti autonomamente, ma riforniti da Abbanoa a bocca di serbatoio per quanto riguarda la risorsa idrica. Per migliorare il sistema di distribuzione dell’acqua di Capoterra, Abbanoa è pronta a mettere in campo importanti risorse: «L’obiettivo è quello di raggiungere nel giro di pochi anni un radicale rinnovamento delle reti idro-potabile e fognaria. Sono previsti interventi per la sostituzione di circa 15 km di linee idriche; il rifacimento di larga parte della rete fognaria; la messa in sicurezza degli impianti; l’introduzione di moderni sistemi di telecontrollo e telelettura; la sostituzione degli attuali contatori con strumenti più evoluti».

Comincia l’era Abbanoa: da sabato il servizio idrico integrato passerà dal Comune al gestore unico regionale. La rivoluzione interesserà seimila utenze del centro cittadino, il quartiere di Santa Rosa, Residenza del Poggio, lottizzazione Picciau, Residenza del Sole e Cooperativa Mille: le altre lottizzazioni sulla costa continueranno ad avere una gestione autonoma.

I numeri

Con l’ingresso di Capoterra, sale a 347 il numero dei Comuni serviti da Abbanoa, ai quali se ne aggiungono altri 12 gestiti autonomamente, ma riforniti da Abbanoa a bocca di serbatoio per quanto riguarda la risorsa idrica. Per migliorare il sistema di distribuzione dell’acqua di Capoterra, Abbanoa è pronta a mettere in campo importanti risorse: «L’obiettivo è quello di raggiungere nel giro di pochi anni un radicale rinnovamento delle reti idro-potabile e fognaria. Sono previsti interventi per la sostituzione di circa 15 km di linee idriche; il rifacimento di larga parte della rete fognaria; la messa in sicurezza degli impianti; l’introduzione di moderni sistemi di telecontrollo e telelettura; la sostituzione degli attuali contatori con strumenti più evoluti».

L’ente gestore, inoltre, è pronta ad assicurare maggiori controlli sulla qualità dell’acqua: «Come da prassi aziendale, verrà sottoposta ad un accurato e costante sistema di verifiche, che prevede frequenti esami chimici, fisici e microbiologici nei laboratori della Società, dotati di sofisticate strumentazioni e gestiti da personale altamente qualificato».

La svolta

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il cambio di gestione del servizio idrico porterà vantaggi ai cittadini e al Comune: «Abbiamo avuto rassicurazioni dai vertici di Abbanoa, la società è intenzionata a investire 17milioni di euro per migliorare le reti idriche cittadine. Con il sistema di bollettazione quadrimestrale e non più annuale i cittadini potranno tenere sotto controllo i consumi ed evitare spiacevoli sorprese: inoltre le famiglie avranno la possibilità di usufruire del bonus idrico, e di un numero verde attivo 24 ore su 24 per la segnalazione di guasti e disservizi».

Il Comune d’ora in poi non dovrà preoccuparsi più delle manutenzioni alle reti idriche e fognarie. «Un grosso vantaggio soprattutto dal punto di vista economico – spiega Garau -, le risorse che non saremo costretti a impegnare per le riparazioni verranno destinate per migliorare i servizi offerti alla comunità. In ogni caso, soprattutto nella fase inziale, i nostri uffici saranno a disposizione dei cittadini per qualsiasi tipo di problema».

Il dibattito

Efisio De Muru, capogruppo del Pd e presidente della commissione messa in piedi dal Comune per esaminare la transizione del servizio idrico verso Abbanoa, spiega come la scelta sia stata obbligata: «La campagna elettorale delle scorse amministrative ha evidenziato come in tanti fossero contrari a questo passaggio di consegne, la realtà ha dimostrato che il Comune – a causa dell’eccessiva mole delle mancate riscossioni – non poteva più gestire questo servizio. Il Pd vigilerà sulla qualità del servizio e sugli impegni presi dall’ente gestore».

