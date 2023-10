Il servizio di messaggistica del Comune è aperto a tutti 

Non solo messaggi istituzionali o avvisi della Protezione civile, il servizio informativo del Comune di Villamar è aperto anche ad enti, associazioni e privati per l’invio di comunicazioni e informazioni di utilità pubblica, come l’apertura e la chiusura di attività economiche, lo smarrimento di cose o animali, o lo svolgimento di manifestazioni, riunioni e convegni.

I privati, gli esercenti e i commercianti che vorranno usufruire del servizio di messaggistica comunale (confermato anche quest’anno) potranno farlo al costo di cinque euro a messaggio. «Abbiamo deliberato il tariffario per l’utilizzo del servizio nel prossimo anno – chiarisce il sindaco Gianluca Atzeni – cinque euro è il costo dell’invio di un messaggio da parte di privati o di attività economiche per gli annunci normali, mentre per gli enti e le associazioni iscritte nell’albo comunale il servizio è gratuito. I tempi si evolvono e abbiamo pensato di garantire un servizio migliore. Sono più di mille gli utenti che attualmente ricevono i messaggi e le attività economiche possono utilizzare il servizio per fare pubblicità, comunicare promozioni o cambi orari di apertura». Aggiunge il consigliere di minoranza, Valerio Porcu: «Si è ritenuto opportuno mettere a disposizione il servizio anche ad enti, associazioni e privati, i quali, a un costo limitato, hanno la possibilità di inviare comunicazioni utili ai cittadini. In questo modo si cerca di offrire alla popolazione un servizio informativo semplice, facilmente accessibile e a costi contenuti».

