Il Serd resta chiuso, cresce l’allarme 

«Il Serd deve tornare in città». A chiederlo è la politica cittadina, in primis il consigliere comunale di FdI Lucio Torru - a nome del gruppo politico - che annuncia una nuova interrogazione sul trasferimento del servizio sanitario a Cagliari. «Doveva essere temporaneo, invece siamo ancora così», fa notare Torru. Sulla stessa linea il sindaco Graziano Milia, mentre la Asl annuncia una nuova manifestazione d’interesse - dopo due andate deserte - per trovare locali idonei in città.

Il trasloco

Il trasferimento del centro per le dipendenze - dalla sede quartese a quella cagliaritana di via dei Valenzani – risale a gennaio dello scorso anno, deciso dall’Asl a causa di gravi problemi strutturali emersi nello stabile di via Cavour che da anni ospitava il servizio. «Quello che doveva essere un trasferimento temporaneo, è diventato nella pratica definitivo, creando un grave disagio - prossimo all’essere una bomba sociale - alla città di Quartu e non solo», ribadisce il consigliere Torru.

«Il servizio è fondamentale per la città e bisogna ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci sono esigenze delicate legate alle conseguenze delle diverse forme di dipendenza, e la terza città della Sardegna non può avere l’utenza senza un punto di riferimento. Tra l’altro, la preoccupazione e lo sgomento non è solo per le persone che necessiterebbero di assistenza, ma anche delle loro famiglie. Prevenzione, cura e riabilitazione sono strumenti indispensabili». Torru annuncia una nuova interpellanza sul tema, condivisa con il capogruppo di FdI Michele Pisano. «Bisogna attivarsi immediatamente per sopperire a questa grava mancanza» dice, «coinvolgendo tutti i soggetti competenti e senza far finta di nulla. Le difficoltà sono sotto vari punti di vista. Tra questi, anche i trasporti. Di sicuro la scelta compiuta oltre un anno e mezzo fa si è rivelata un depotenziamento dei servizi destinati alla nostra città. La priorità è riportare tale servizio a Quartu, in uno spazio dignitoso e facilmente accessibile».

Il sindaco

Obiettivo condiviso dallo stesso sindaco Milia. «È quello che sostengo dall’inizio, il Serd deve tornare in città il prima possibile», sottolinea, «per questo abbiamo garantito da subito alla Asl il massimo supporto nella ricerca di un locale idoneo». Ricerca che per ora non ha dato esito. «Stiamo predisponendo una nuova manifestazione d’interesse per trovare una struttura che possa ospitare il servizio», assicurano dai vertici Asl.

