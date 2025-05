«Il sequestro? È tutto un equivoco» 

New York . La donna coinvolta nelle indagini sul sequestro e sulle torture ai danni dell’italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan si difende. «È tutto un equivoco», ha detto Beatrice Folchi ad alcuni dei suoi conoscenti di Latina, la città natale. È stata fermata dalla polizia di New York insieme a John Woeltz, il trader aggressore, ma il procuratore ha deciso di non procedere con le accuse in attesa che le indagini procedano. «Non sono in arresto», ha precisato Folchi al New York Post che l’ha fermata vicino al suo appartamento a Chelsea. Negli Stati Uniti da anni, in Connecticut ha frequentato l’università studiando comunicazione e filosofia, prima di lavorare un po’ come attrice e poi nel marketing. Per ora l’unico in carcere è John Woeltz, il trader di criptovalute che voleva le password degli account in Bitcoin di Michael Valentino Teofrasto Carturan e lo ha torturato senza successo per cercare di ottenerle. Proprio su Woeltz (sul quale un parente assicura: «È una vittima») sono concentrate le indagini. Il 37enne del Kentucky ha accumulato una vasta ricchezza e le autorità vogliono capire come ci sia riuscito. Secondo gli inquirenti vale 100 milioni di dollari, ha un aereo privato e un elicottero. La polizia passa al setaccio la casa delle torture, un lussuoso appartamento in affitto per 30mila dollari al mese. Prosegue anche la caccia al presunto complice.

