Il sequestro di un bambino, il racconto diventato libro 

Luca Locci, in biblioteca, ha presentato il suo libro autobiografico "Il sequestro di un bambino". E in platea un’altra sequestrata, Silvia Melis. Locci, con coraggio,ha ricordato quando all'età di soli 7 anni, una sera di giugno del 1978 fu rapito da banditi. Tre lunghi mesi e quattro nascondigli, sempre incappucciato. Nessuna pietà, gli hanno risparmiato violenze fisiche ma non quelle psicologiche come «tuo padre non paga, preferisce i soldi». Il rapito ha mostrato anche vestitini, una maglietta e un pantalone, logori, di quei tre mesi nei quali non era mai neanche stato lavato. Ad accompagnarlo nel racconto di quei giorni è stato Roberto Todde. (f. me.)

