Il senzatetto? Un vicino di casa 

Sostegno alle persone in difficoltà, inclusione lavorativa e assistenza sanitaria: in un contesto di emergenza sociale che si fa sempre più urgente, le azioni a supporto delle fasce di popolazione più vulnerabili sono state ufficializzate, ieri, con la firma di un protocollo d'intesa tra Confcommercio Nord Sardegna e Croce Rossa Italiana Comitato di Olbia. Della durata di due anni, l'accordo punta alla collaborazione per promuovere i valori del volontariato tra i commercianti e a unire le forze per ottimizzare gli sforzi fatti dalle due associazioni a sostegno del sociale.

Inclusione lavorativa

Tra i progetti, LISA - lavoro inclusione sviluppo autonomia - per favorire l'inclusione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio con lo scopo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. “Grazie alla rete di imprese associate, Confcommercio contribuirà a creare nuove opportunità di incontro offrendo supporto nella selezione del personale e nella diffusione del progetto”, ha detto il presidente di Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu. E, poi, iniziative per contrastare l'emarginazione tra le quali attività di monitoraggio e assistenza alle persone senza fissa dimora e a quelle con difficoltà di accesso ai servizi sanitari e ai farmaci di prima necessità.

Unità di strada

«A Olbia, assistiamo circa 400 famiglie con vari bisogni e in città ci sono circa trenta persone senza tetto di cui il 30 per cento è un vicino di casa», ha detto il presidente del comitato olbiese di CRI, Mirko Contu, specificando che con il servizio notturno Unità di strada, partito a novembre scorso, fino a oggi sono state aiutate 45 persone senza fissa dimora, distribuendo pasti e indumenti caldi. «Non sono solo stranieri e la condizione non è sempre una scelta di vita, come spesso si pensa, molto più spesso è obbligata da situazioni di indigenza estrema», ha spiegato Mirko Contu. Servono nuovi volontari e il sostegno delle istituzioni ma, ha assicurato il direttore di Confcommercio, Nino Seu, «noi ci impegneremo a potenziare il servizio e a contribuire a renderlo più capillare». Tra le sfide future, un ambulatorio solidale strutturato per garantire assistenza sanitaria: «I medici volontari sono già disponibili, abbiamo bisogno, invece, di spazi e investitori che finanzino le attrezzature mediche necessarie», è l'appello lanciato da Contu.

