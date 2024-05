Il sentiero che non ha barriere 

Andala Segura è un percorso che non lascia indietro nessuno. Il sentiero è accessibile a tutti, è costruito per supportare la fruizione autonoma o assistita in carrozzina o dei ciechi e degli ipovedenti, è dotato di supporti tattili braille, cartelli con le tracce e icone-pittogrammi tattili in rilievo, tag per la lettura assistita. È stato inaugurato ieri al bosco Seleni, alla presenza di coloro che lo utilizzeranno, delle istituzioni, di partner di progetto e guide ambientali. Il percorso ad anello attraversa la lecceta e permette di raggiungere diversi punti di interesse archeologico e naturalistico, come il nuraghe Gennacili, le tombe dei giganti o il belvedere di Sa Furca ‘e sa pruna, da dove ammirare tutta la vallata fino al golfo.

Per tutti

Primo percorso inclusivo in Sardegna, promuove l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Le descrizioni, la segnaletica è ispirata ai canoni della comunicazione aumentativa alternativa per il supporto ai fruitori con disturbi della sfera autistica. Inoltre, verrà messa a disposizione una carrozzina a trazione elettrica con allestimento off-road.

Insieme

Il percorso è frutto del lavoro di Comune, Forestas e Gal Ogliastra. Padrone di casa il sindaco Davide Burchi: «È rivolto davvero a tutti, anche chi prima aveva preclusa questa opportunità, oggi può farlo in sicurezza e autonomia». Il vicesindco Maria Tegas ha seguito il progetto dagli esordi. «È un bell’esempio di collaborazioni tra realtà e istituzioni del territorio. Non è solo un attrattore turistico, ma ha la valenza molto più ampia dell’inclusione». Vitale Pili, presidente del Gal. ha commentato: «Un modo per rendere fruibile il bosco dal punto di vista fisico e culturale». Presenti, sindaci e rappresentanti delle amministrazioni locali, il consigliere regionale Salvatore Corrias e i rappresentanti dell’assessorato al turismo regionale, Forestas, Cai, Gal Ogliastra, Forestale, carabinieri e polizia. Per le associazioni, Ogliastra in Forma, che ha curato il buffet finale, Officina Creativa Janas 5, Diversamente di Cagliari.

