Il senso di Petra Magoni per la rivoluzione 

Non è il proclama che mi interessa, come abitudine di alcuni colleghi. Piuttosto smuovere il pensiero, far venire qualche dubbio». Riflettere è roba da fare in proprio, spiega Petra Magoni, e il compito degli artisti è far crollare le certezze. “Subversion”, il progetto musicale, «il mio più bello finora», che l’artista toscana presenterà domani alle 21 al “Quartu Cultura Festival”, è sì, un insieme di inni di protesta contro tutto ciò che gli esseri umani hanno fatto di doloroso e sbagliato (e continuano a fare), ma l’obiettivo non sono le dichiarazioni di principio, piuttosto sobillare le coscienze.

Nel Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, sede della prima edizione del festival, ideato e realizzato dalla Fondazione Quartu Cultura con la direzione artistica di Giovanni Follesa, la cantante cinquantatreenne interpreterà brani di John Cage, Patti Smith, Frank Zappa, Mozart, ma anche i Beatles, Edith Piaf, Bob Dylan, Amy Winehouse, Ennio Morricone.

Durante la serata, condotta dalla giornalista Francesca Figus, Magoni sarà accompagnata dall’Arké String Quartet. Dopo il progetto “Musica nuda” con Ferruccio Spinetti (2003), che le valse fama e successo, e numerosi dischi in collaborazione con vari artisti, tra cui Stefano Bollani, con cui ha avuto una relazione sentimentale e due figli, Magoni ha realizzato “Subversion”: «un progetto pensato già vent’anni fa con Valentino Corvino».

La scaletta del concerto è un amalgama di autori assai diversi tra loro.

«Non è stato facile scegliere, per cui non è detto che in seguito non avremo altre preferenze. In ogni caso, si tratta di canzoni che hanno stimolato una presa di coscienza collettiva e personale su temi come il razzismo, la guerra, l’apartheid. Ciascuna sarà introdotta da una breve lettura».

Sono canzoni datate: hanno ancora qualcosa da dire?

«Innanzitutto fanno parte della storia, e non solo di quella musicale. E alcune questioni, come l’antimilitarismo, sono parecchio attuali. Ascoltarle serve a evitare che si ripetano discriminazioni come quella subita da Nina Simone, per esempio.Lei era una pianista e avrebbe voluto fare la concertista classica, siccome era di colore l'hanno costretta a cantare e lei non ne aveva voglia, e si vede».

Interpreta “Il disertore” di Boris Vian: un testo di protesta contro la guerra in Algeria condotta dalla Francia nel 1954. Oggi, a che cosa bisogna ripetere quel no?

«Purtroppo, di nuovo, bisogna dirlo alle guerre attuali. Al conflitto in Ucraina, al genocidio in Palestina. L’Italia ripudia la guerra, è scritto nella Costituzione.In “God” di John Lennon canto “I don't believe in Netanyahu”, e ovunque scatta l’applauso del pubblico».

Un tempo la musica creava opinione e spingeva all’azione, ha ancora questo potere?

«Vorrei che fosse così. È il senso di questo concerto, e pure di un altro, degli undici che ho pronti, su Bertolt Brecht»

Nel bis intona “Splendido splendente” di Donatella Rettore.

«La canzone di Donatella è un modo per chiudere il concerto con allegria. Fino a qualche anno fa facevo soprattutto intrattenimento, sia pure di grandissima qualità. Da un po’ di anni, però, voglio mettere la musica al servizio di un messaggio».

Canta anche “La libertà” di Gaber: in musica che cosa vuol dire essere liberi?

«Libera lo sono stata in tutto il mio percorso musicale e di vita. Ho scelto i progetti che volevo fare, li ho cantati a modo mio, ci ho riempito i teatri».

Con Paolo Fresu ha lavorato al progetto “Heroes”, un omaggio a David Bowie. Com’è stata l’esperienza?

«Non è finita, abbiamo ancora tre date. È una pasta d’uomo. Non ha la smania di essere il leader e, quindi, di avere tutta l’attenzione per sé. È timido e riservato, ma quando si lascia andare.. ho visto cose che qui non posso ripetere».

RIPRODUZIONE RISERVATA