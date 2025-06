Il senso di Matteo Martinez per il cinema 

Il titolo, “Mamma”, può essere fuorviante. Ma solo per chi lo guarda senza conoscerne la storia. Ieri il pubblico del Figari Film Fest, riunito a Golfo Aranci, ha avuto l’opportunità di partecipare alla proiezione del film di Matteo Martinez alla presenza del regista.

Dopo l’esperienza all’Olbia Film Network nel 2018 con “Tonno spiaggiato”, opera prima scritta a quattro mani con Frank Matano (che ne è anche l’interprete), il regista oristanese, già autore e regista (tra gli altri programmi televisivi) di “Le Iene” su Italia 1 e figlio d’arte di Filippo Martinez, è tornato in Gallura con un corto che parla di Alzheimer e che vede come protagonista l’attrice (nonché sua compagna di vita) Tess Masazza. «Il film è stato realizzato soprattutto grazie a lei, che, all’esordio in un ruolo drammatico, è stata eccezionale, e alla produzione Anemone Film, ma un plauso va anche al direttore della fotografia Gianluca Palma», spiega Martinez, che ha scritto la sceneggiatura con la sorella Giulia Magda (con cui stai lavorando a una serie ambientata in Sardegna) e Jacopo Lo Giudice. E che dedica “Mamma” alle sue nonne.

Il film nasce da un tema che le sta a cuore…

«Premesso che si chiama così perché la protagonista, interpretata da Tess, è innanzitutto una mamma, sono partito facendo delle ricerche sulla malattia di Alzheimer, di cui soffrivano entrambe le mie nonne, Giulia e Magda, anche se l’hanno vissuta in maniera diversa l’una dall’altra, e ciò che mi ha colpito è il lato psicologico: è lì che mi è venuta la voglia di fare un corto dal punto di vista del malato di Alzheimer. Indagando – per le mie ricerche sono stato anche a Treviso, nella miglior clinica d’Italia – ho scoperto che nel nostro Paese c’è poca informazione su come interagire con un malato, che va innanzitutto rassicurato, messo a suo agio. Ci sono dei tutorial online per farsi un’idea precisa su come approcciare la malattia».

Tecnicamente, da “Tonno spiaggiato” cos’è cambiato?

«Il mio modo di dirigere sicuramente, ma anche il genere e la durata del mio secondo film, perché, anche se da allora ho fatto molti piccoli corti, questo è a tutti gli effetti il mio secondo film. Come inclinazione propenderei per la commedia, ma per “Mamma” ho giocato tra il thriller e il drammatico: guardandolo è difficile capire dove si andrà a parare, in 15’ si viaggia attraverso diversi generi, e il pubblico fatica a capire cosa stia succedendo, fino alla fine. Come piace a me, che sono cresciuto col mito di Sergio Leone e Stanley Kubrick».

Preferisce il corto o il lungometraggio?

«In termini di idee chiare sono stato indirizzato da mio padre: non esistono corti, lunghi o medi, ma solo film giusti. Di mio non ho una preferenza, anche se devo ammettere che adoro stare sul set, e quando giri un corto ci stai meno: la sensazione di trovarsi in una sorta di bolla, con un gruppo di lavoro che diventa una famiglia dove tutti giocano seriamente al tuo gioco, è una bella sensazione».

Suo padre è contento che abbia seguito le sue orme?

«Adesso sì. Mi ha influenzato, però non mi ha mai invogliato o invitato a farlo. Anzi: quando si è trattato di scegliere cosa studiare all’Università, mentre io volevo andare dritto verso il cinema, mio padre mi ha quasi obbligato a studiare Lettere. Voleva che mi facessi una cultura affinché potessi approcciare meglio il mestiere».

RIPRODUZIONE RISERVATA