Il senso di Giorgia Fumo per una risata senza compromessi 

È stato un ritorno a casa quello di Giorgia Fumo con il suo nuovo spettacolo, “Out Of Office”, andato in scena al Teatro Doglio di Cagliari. Dopo il successo di “Vita Bassa”, Fumo è tornato con il suo stile inconfondibile, ironico e tagliente, in uno spettacolo, che la conferma tra le voci più originali della stand-up comedy italiana. Nata a Roma, nell’86, ma cresciuta a Cagliari dai 5 ai 18 anni - «un privilegio, grazie al quale ho vissuto un’infanzia bellissima» - Giorgia ha usato i suoi 13 anni in ufficio per portare il pubblico in un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della vita alla scrivania.

«Sono stata felicissima di tornare a casa con questo spettacolo, ma ho sentito anche il grande senso di responsabilità di ritornare e dire: “guardate, sono andata fuori, ho fatto questa cosa, la porto qui e spero che vi piaccia”», ci ha raccontato Giorgia. «Per il resto, tornare è sempre bellissimo! Sto a casa mia, ritrovo i miei e tutti i miei amici, persone a cui voglio bene, ma delle quali, vivendo lontana, mi sono persa tanti eventi importanti. Ogni ritorno a casa è sempre prezioso».

Ci parli di “Out of Office”, com’è maturata l’idea dello spettacolo?

«È un tema a cui tengo molto e di cui ho parlato spesso. Così, avevo abbastanza idee e materiale per uno spettacolo a sé e sono molto felice di portarlo in tournée».

La vita in ufficio, quindi, non è poi così noiosa?

«Più che altro non è come ce la aspettavamo. La mia generazione è rimasta molto sorpresa dal mondo del lavoro, perché ci era stata promessa un’altra cosa. Abbiamo dovuto imparare a conoscerlo».

Donna, ingegnere, un passato nel marketing, un presente di successo da stand-up comedian.

«Aver fatto ingegneria mi ha abituata da subito ad avere a che fare con molti più uomini del normale ed è stata una cosa molto utile, poi, per la comicità, perché sono passata da un ambiente dominato dagli uomini a un altro ambiente… dominato dagli uomini. La cosa buona è che sapevo già cosa sarebbe successo. La cosa più difficile da affrontare, invece, è il pregiudizio di chi ne sa meno di te ma vuole spiegarti quello che sei, dove vai, ciò che vuoi. E quello che sogni».

