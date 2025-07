Il senso della nostra vita Javier Cercas a Villasimius 

La sua presenza è un gradito fuori programma che aggiungerà pathos all’incontro con Javier Cercas, anticipato a oggi, sempre alle 21.30, e inizialmente previsto per sabato. Nella piazzetta di Villasimius, per il Festival della Marina, Alessandro Borghi leggerà alcune pagine de “Il folle di Dio alla fine del mondo”, l’ultimo romanzo dell’autore spagnolo tra i più apprezzati a livello internazionale. Durante la conversazione con Giordano Meacci, scrittore e sceneggiatore romano, Cercas approfondirà i temi della spiritualità e della trascendenza, al centro del suo libro, mentre l’attore romano, con la sua grande versatilità, saprà enfatizzare lo spessore di un’opera acclamata da critica e pubblico. Sarà un appuntamento di particolare profondità, dunque, quello con lo scrittore iberico, tra gli ultimi in programma per la VII edizione della manifestazione, ideata da Luigi Ferrara e con la direzione artistica di Francesca Serafini. Lo scrittore sarà poi, domenica alle 21, all’Anfiteatro Caritas di Tortolì per la prima dell’undicesima edizione della Pastorale del turismo targata Diocesi di Lanusei e, per il sesto anno consecutivo, quella di Nuoro. Insieme al giornalista Alessandro Zaccuri, in una serata dal titolo “Ricordando Francesco”.

Nato nel 1962 nella provincia di Cáceres, Cercas conta una vasta produzione tra romanzi e saggi, tradotta in oltre trenta lingue, più volte premiata con riconoscimenti ricevuti in tutto il mondo, dalla Spagna al Regno Unito, Francia, Cile, Portogallo, Grecia, fino al Grinzane Cavour e al Premio Salone Internazionale del Libro di Torino.

Forse, anche per questa caratura internazionale («un narratore magistrale» lo ha definito il Premio Nobel per la letteratura John Maxwell Coetzee) lo scrittore spagnolo è stato chiamato ad accompagnare papa Francesco nel suo viaggio in Mongolia nel 2023. Da quell’esperienza è nato “Il folle di Dio alla fine del mondo”, un romanzo no-fiction, ovvero la realtà raccontata alla maniera di un romanzo. Anzi, quasi un “thriller”, secondo la definizione di Lucio Brunelli, vaticanista del TG2 e tra i numerosi personaggi, tutti reali, citati nel volume di Cercas. Un giallo che inizia con una domanda sulla morte e la vita ultraterrena, per concludersi con una risposta che lascia aperto il mistero. Quando accettò la proposta di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, da ateo e laicista militante qual è, Cercas pose una sola condizione: rivolgere a papa Bergoglio l’interrogativo che assillava la mamma. Avrebbe riabbracciato l’amato marito dopo la morte? Un’unica domanda alla quale Francesco, “il folle di Dio”, colui con il quale lo scrittore dichiara di aver condiviso un convinto anticlericalismo, alla fine risponde. A dire il vero, tutta la trama del suo libro si dipana attorno a questo quesito. Oltre quattrocento pagine che documentano un duplice viaggio: quello di papa Bergoglio, recentemente scomparso, fino “alla fine del mondo” -come può apparire agli occhi di un occidentale lo stato della Mongolia-, e quello interiore di Cercas, e dei lettori con lui, alla ricerca di un significato che sfugge alla ragione. «Il cristianesimo non è la religione della sottomissione, piuttosto è sovversiva, e questo è il vero messaggio di Cristo».

