Il Sennori non rallenta 

Sennori 3

Tuttavista 2

Sennori (4-4-2) : M. Desini, Achenza, Masia, Fiori, Cacace, Bonetto, Magli (29’ st A. Desini), Capra (16’ st Desole), Pilo (23’ st Carta), Caliendo (29’ st Galante), Asara (35’ st Poddighe).In panchina Magliona, Fogli, Nurra, Cola, Poddighe.Allenatore Nieddu.

Tuttavista (4-4-2) : Ruiu, Bomboi (17’ st Acquas), A. Mameli, Barattelli, Marcich, Caggiu (8’ st Cadau), Dessì, S. Mameli, Piras, L. Mameli, Meloni.In panchina Sanna, Rodriguez, Piredda, Oggianu, Bette, Solinas, Cau.Allenatore Pinna.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : 16’ pt Magli, 2’ st Bonetto, 5’ st Caliendo, 7’ st S. Mameli, 36’ st Meloni.

Note : ammoniti Capra, Desole, Piras, A. Mameli.

Sennori. Sesta vittoria in otto giornate per il Sennori che batte il Tuttavista e mantiene la testa della classifica.

La cronaca

Al 16 ’ i padroni di casa passano in vantaggi o grazie a Magli che ribatte in rete una respinta corta di Ruiu su punizione di Asara. Al 38’, il Tuttavista si fa vedere in attacco con una conclusione di Simone Mameli, ma Desini è attento. Al 2’ della ripresa il Sennori raddoppia con un gran tiro al volo di Bonetto sugli sviluppi di un corner. Dopo tre minuti, Caliendo parte in contropiede, supera in velocità due difensori e insacca alle spalle dell’incolpevole Ruiu il 3 a 0.

La reazione

Il Tuttavista non si arrende e dopo due minuti accorcia le distanze con una splendida conclusione sotto l’incrocio dei pali del capitano Simone Mameli. Al 65’ si risveglia il Sennori che va vicino al gol con un tiro dai 30 metri di Asara, Ruiu si rifugia in angolo. All’81’ Tuttavista ancora a segno con un tiro da dentro l’area di Meloni. Finisce 3-2.

