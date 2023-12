Il Senato si infiamma sul Mes 

Quando Giorgia Meloni sventola il fax con cui Luigi Di Maio disse all’ambasciatore a Bruxelles di sottoscrivere le modifiche al Mes, si scatena la standing ovation del centrodestra e si infiamma il Senato, teatro di uno scontro aperto della premier con M5s e Pd, come 24 ore prima alla Camera.

Gli alleati sbagliati

Dalla postura nell’Ue alla crisi in Medio Oriente, due giorni di accuse incrociate. E il Mes crea fibrillazioni anche nel centrodestra, con Matteo Salvini che ribadisce: «La posizione della Lega è sempre stata chiara su questo punto. Assolutamente è un no» alla ratifica della modifica del Meccanismo europeo di stabilità, già approvata da tutti gli altri Paesi che attendono Roma con impazienza. E Massimiliano Romeo: per la Lega «il risparmio degli italiani viene al primo posto: un messaggio chiaro agli oligarchi di Bruxelles». L’attacco al Pd è nelle repliche di Meloni, sul protocollo con Tirana: «Anteponete gli interessi di partito a quelli della nazione». Replica Elly Schlein: «Chi ha sempre scelto gli alleati sbagliati, nemici dell’interesse dell’Italia, è il governo Meloni, che si è alleato con quei paesi che costruiscono muri per negare solidarietà alla condivisione dell’accoglienza».

«Kiev, non Ciampino»

Poi le scintille col M5S. Sui governi Conte («dopo il Covid il Pil ha avuto solo un rimbalzo del gatto morto»), sull’Ucraina («dite che la Russia vuole la pace, ma è la propaganda di Putin») e sul conflitto Hamas-Israele («il governo Conte è quello che ha venduto più armi di tutti a Israele»). E riecco il Mes, che l’Italia assieme agli altri Paesi dell’Eurogruppo sottoscrisse il 27 gennaio 2021. Una firma «fatta un giorno dopo le dimissioni del governo Conte, contro il parere del Parlamento, senza dirlo agli italiani, con il favore delle tenebre», in sostanza «un pacco al governo successivo». La premier seguirà «il mandato del Parlamento», ossia chiudere la partita del Patto di stabilità prima di affrontare il Mes. E mentre le opposizioni accusano la maggioranza di «autostruzionismo», allungando la discussione sul decreto anticipi per fare slittare lo spinoso voto al 2024, Meloni ripete che «era lungi da essere un attacco a Draghi» la frase sulla foto con Macron e Scholz. Ma non evita il sarcasmo di Matteo Renzi: «Quando dicevate “vogliamo uscire dall’euro” Draghi con mezza frase ha salvato l’euro, quando ha preso il treno per Kiev non si è fermato a Ciampino. Anziché attaccarlo cerchi di copiarlo, non può che farle bene».

