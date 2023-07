«Il semibrado? Un fallimento» 

«Lascino in pace le aziende regolari. O forse vogliono azioni eclatanti per testimoniare il danno che ci stanno creando?». Stefano Arzu, 49 anni, allevatore di Talana, contesta aspramente la nuova missione dell’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana che, nei prossimi mesi, vuole portare a zero il numero di maiali non registrati. È quanto annunciato ieri da Giovanni Filippini, direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna. «È anacronistico. Vorrei ricordare a dottor Filippini - dichiara Arzu - che l’operazione del semibrado è già stata messa in pratica tanti anni fa ma non ha mai funzionato. A Talana erano state realizzate più di 60 chiudende, con il risultato che nessuno ha messo in regola i maiali. È stato un vergognoso sperpero di soldi pubblici».

Fiume in piena

«Da anni ho le vendite bloccate per colpa di chi non ha l’azienda in regola. Chi alleva in linea con le normative non è tutelato e a conti fatti conviene chiudere l’attività. Sono stato il primo in Ogliastra a mettermi in regola ma tutto ciò non paga». Dalle campagne di Arbuleu, a valle di Talana, l’allevatore non nasconde il suo malumore da ostaggio in una zona rossa che coinvolge anche altri 11 centri, tra Ogliastra (Arzana, Baunei, Triei, Urzulei e Villagrande) e Barbagia (Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani e Orgosolo). L’obiettivo della nuova missione, che mercoledì verrà illustrata nei dettagli ai sindaci convocati a Nuoro, è portare a Bruxelles, entro fine anno, risultati eccellenti senza alcun suino selvaggio al pascolo brado. «Febbraio è molto lontano, così mi stanno obbligando ad aprire i cancelli. Vogliono i maiali ma non posso venderli. Filippini dialoghi con le aziende regolari».

Il consulente

Valerio Ecca, consulente dell’assessora regionale dell’Agricoltura Valeria Satta, saluta con soddisfazione la nuova iniziativa dell’Unità di progetto: «È frutto di un lavoro di squadra. Se si è arrivati a questo è anche grazie all’ascolto che Giovanni Filippini e Antonio Montisci hanno prestato verso il comitato promotore Valorizzazione suino del Gennargentu di cui fanno parte allevatori di suini non censiti. Abbiamo predisposto linee guida per l’allevamento tradizionale della Sardegna».

