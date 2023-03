“Il seme cattivo” dà i suoi frutti Nesli, la speranza della disillusione 

La sofferenza può essere tramutata in amore. Verso qualcuno, verso nuovi luoghi, verso scenari mai immaginati prima. Francesco Tarducci in arte Nesli ha preso in mano il suo dolore dando vita al nuovo disco “Nesliving vol. 4 – Il seme cattivo” (Artist First), costituito da 22 tracce. Un progetto a metà tra “Il palombaro” di Alberto Moravia e l’Antonio Tabucchi di “Sostiene Pereira” dove speranza e disillusione formano un unicum ben riuscito: le produzioni, ad opera dello stesso Nesli affiancato da Princevibe, accompagnano testi evocativi: in “Blue Monday” insieme a Davide Shorty, con un piano soffice e una melodia morbida, canta «Noi siamo rimasti qui, eh già così: tristi come un lunedì», una tristezza che diventa carica positiva in “Confessione-story” dove rimarca: «Mi guardano pensando che abbia perso ma io non l’ho mai perso il senso». Un senso che va oltre la superficialità come in “Salvami” dove esordisce con: «Se questa terra chiama l’odio farò il contrario». Dal primo demo nel 1999 “Fitte da latte” a oggi, Nesli ha mostrato un’evoluzione che va ben oltre le logiche di mercato e la ricerca ossessiva di un successo effimero: sarà questo l’ultimo album della sua carriera? Ebbene sì potrebbe ma, nonostante tutto, ne sarà valsa la pena.

