Il semaforo cambia: il verde dura di più ma restano le code  

Aumenta di qualche secondo la durata del verde al semaforo all’incrocio tra viale Colombo e via Garibaldi, ma le code restano. Nel primo giorno di sperimentazione, avviata per cercare di ridurre il traffico nella zona, emergono i problemi di sempre.

A creare gli ingorghi infatti è soprattutto il contemporaneo via libera sia alle auto che da via Garibaldi svoltano verso viale Colombo, sia a quello dei pedoni che attraversano sulle strisce nello stesso viale. Per cui, anche se adesso qualche secondo in più di verde consente il passaggio di una o di due auto in più, il problema a quanto pare non è risolto.

«Anche se hanno aumentato la durata del verde di qualche secondo non cambia niente», dice un residente nella zona, Francesco Corazza, 75 anni, «perché chi svolta da via Garibaldi si deve fermare per dare precedenza ai pedoni, quindi nel frattempo scatta di nuovo il rosso e si crea la coda. Il problema riguarda anche l’altro semaforo per i pedoni che porta in piazza Santa Maria: devi correre perché il verde dura un attimo e non riesci nemmeno ad attraversare. Secondo me devono rivedere un po’ tutte le fasi».

Era stato il consigliere Tonio Pani, che nella zona ha un’attività, a suggerire di cambiare le fasi, non di aumentarle, in modo che quando le auto devono svoltare i pedoni abbiano il rosso.E la sua idea è sposata anche da altri residenti della zona, come Giuseppe Martini, che suggerisce: «Ieri era sabato e c’era poco traffico ma già si vedeva che aumentare il verde di pochissimo non è servito a niente», evidenzia, «per risolvere il problema bisogna bloccare il flusso dei pedoni». Come? «perché anziché farli attraversare a quel semaforo non li si dirotta nell’altro verso via Verdi per poi farli passare da quello pedonale verso piazza Santa Maria? In questo modo credo che non ci sarebbero più ingorghi».

