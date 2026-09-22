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Promozione.
23 settembre 2026 alle 00:33

Il Selargius vola ma si sposta a Settimo 

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Nel Girone A di Promozione il Selargius corre: punteggio pieno in campionato dopo due turni e accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, con l’eliminazione del Vecchio Borgo Sant’Elia (1-0 e 0-0). In campionato battuti il Sant’Elena (1-0) e l’Atletico Masainas in trasferta (0-2). Una squadra già quadrata, che non ha subito gol in 360’. Una rosa giovane ma di valore, guidata dall’esperto Antonio Prastaro.

Il direttore sportivo Denis Ferica predica però prudenza: «Una bella e sorprendente partenza, l’ideale per una squadra molto giovane. Ma riconosco che abbiamo avuto vari episodi che ci hanno aiutato ad andare avanti in Coppa e poi in campionato, in gare sempre molto equilibrate. È necessario stare attenti, concentrati e rispettare sempre tutti. Sono stati molto bravi però il mister e i ragazzi, sempre molto uniti e legati da una forte amicizia».

Ora tocca all’Arbus Guspini Costa Verde: «Una squadra allenata da un mister molto preparato, Nicola Agus. E dove ritroverò il difensore Pancotto, che tanto ci ha dato negli anni scorsi». Unico neo, l’impianto: «La nota dolente è il campo sportivo». Per i lavori tuttora in corso al “Virgilio Porcu” di Selargius, sabato alle 16 si giocherà a Settimo San Pietro. (ant. ser.)

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