Il Selargius vola e adesso sogna: «Vediamo dove si può arrivare» 

Selargius sogna ad occhi aperti. È stato un avvio di stagione da favola per la Nuova Icom, che con quattro vittorie nelle prime cinque giornate si è issata in vetta al girone A di Serie A2 femminile col Sanga Milano. Un risultato che premia la programmazione e la solidità di un club che, anno dopo anno, continua a sorprendere. Il patron Marco Mura ha costruito un organico equilibrato, confermando lo zoccolo duro e aggiungendo due pedine di lusso: l’americana-danese Erikstrup e la pivot ungherese Angela Juhasz, che sta trascinando la squadra a suon di doppie doppie.

A dir poco determinante anche la guida di coach Vasilis Maslarinos, che con la sua grande cura dei dettagli ha dato continuità al progetto tecnico trasformando la Nuova Icom in un gruppo estremamente consapevole. «Le fondamenta di questa squadra sono solide», racconta la guardia Francesca Mura: «Ci conosciamo bene, ci sosteniamo a vicenda e le nuove arrivate hanno portato energia positiva. Il coach ci spinge a dare il meglio ogni giorno, la sua impronta si sente ovunque».

Nell’ultima gara vinta contro le Foxes Giussano, Mura ha anche tagliato il traguardo dei 1000 punti in A2: «Una bella soddisfazione, ma più che un traguardo lo vedo come una tappa di un percorso che continua». L’obiettivo? «Restare concentrate, lavorare duro e stupire ancora: la stagione è lunga, ma vogliamo vedere fin dove possiamo arrivare».

