30 ottobre 2025 alle 00:13

Il Selargius sogna ma passa il Castiadas  

Castiadas 2

Selargius 2

Castiadas (4-3-1-2) : Sarritzu, Murru, Fredrich, Carboni (7’ st J. Ridolfi), Pionca, G. Marci, Pilosu (30’ st Pulcrano), Altobelli, Balloi (7’ st Matta), Vacca (34’ st Cadoni), A. Marci. In panchina Pensa, Bonfigli, Ornano, N. Ridolfi. Allenatore Bebo Antinori.

Selargius (4-3-3) : Fantini (1’ st Murtas), A. Zucca, Cellini, Lepore, Sogos (5’ st Auriemma), Spina, Felleca, Partis (23’ st Marras), Pusceddu, Campus, D. Zucca (16’ st Pinna). In panchina Murtas, Pinna, Salis, Marras, Ragucci, Spada, Auriemma, Cireddu, Ganzerli . Allenatore Denis Fercia.

Arbitro : Enrico Picca di Cagliari.

Reti : pt 44’ Pusceddu; st 12’ Felleca, 26’ Fredich, 36’ Matta.

Castiadas. Il Selargius, avanti di due reti, sogna la rimonta clamorosa (all’andata ha perso 3-0) ma viene raggiunto dal Castiadas, che così accede ai quarti di finale della Coppa Italia. Al 44’ Pusceddu porta avanti gli ospiti con un tiro da fuori area. Al 12’ della ripresa Auriemma serve in profondità Felleca che con un diagonale batte Sarritzu. Al 26’ su cross dalla fascia Fredrich insacca di testa. Al 36’ il promettente Matta, dopo aver sfiorato il gol in due occasioni, sigla il pari con una splendida conclusione al volo. «Sono soddisfatto della prova dei ragazzi», commenta il tecnico ospite Fercia, «eravamo imbottiti di giovani e hanno fatto molto bene». (ant. ser.)

