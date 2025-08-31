Il Selargius ribalta il Pirri 

Calcio Pirri 1

Selargius 2

Calcio Pirri (4-4-2) : Massimiliano Sanna, Atzori, F. Loi (13’ st Bellanza), Civile (33’ st Pedditzi), Usai (43’ st G. Orrù), Palmas, Cabiddu, Corda, Porru (22’ st O. Loi), Nenna (33’ st V. Loi), Marco Sanna. In panchina Serra, M. Orrù, Pili, Mattana. Allenatore Davide Meloni.

Selargius (4-4-2) : Murtas, Cellini, Paolucci (35’ st Bandinu), Lepore, Ganzerli, Salis, Mele, Ragucci (24’ st Cannas), Serrau, Pusceddu (13’ st Reginato), Pisano. In panchina, Fantini, Sogos, Spina, Mulas, Zucca, Putzu. Allenatore Federico Cocco.

Arbitro : Enrico Picca di Cagliari.

Reti : 30’ pt Porru, 19’ st Serrau, 35’ st Pisano.

Note : espulso Bellanza al 18’ st; ammoniti Palmas, Omar Loi (Pirri); Lepore, Ragucci, Salis (Selargius).

Il Selargius apre con una vittoria in rimonta (1-2) sul Calcio Pirri nella prima giornata del triangolare valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Promozione, girone che vede coinvolto anche il Vecchio Borgo Sant’Elia. Mercoledì prossimo, per la seconda giornata, si affronteranno Vecchio Borgo Sant’Elia e Pirri, mentre il triangolare si chiuderà sabato 7 settembre con Selargius-Vecchio Borgo Sant’Elia.

Davanti due squadre ancora in fase di rodaggio, avendo iniziato la preparazione da appena due settimane, e una partita condizionata dal gran caldo. In campo, però, si sono viste due formazioni organizzate, con diversi giovani promettenti e due tecnici all’esordio assoluto in prima squadra: Davide Meloni (Pirri) e Federico Cocco (Selargius).La gara si sblocca alla mezz’ora: cross dalla destra di Atzori, Murtas respinge corto e Porru è il più lesto a ribadire in rete.

Si riparte

Nel secondo tempo, al 18’, il Pirri resta in dieci uomini per l’espulsione di Bellanza (entrato da pochi minuti), autore di un fallo da ultimo uomo. In condizione di superiorità numerica, il Selargius trova subito il pareggio con Serrau, che riceve sulla fascia destra, si accentra e con un gran sinistro insacca sotto l’incrocio dei pali alla destra di Massimiliano Sanna. Al 35’ arriva il sorpasso granata: cross dalla fascia e colpo di testa vincente di Pisano, che firma il definitivo 1-2.

