Il Selargius raggiunto in vetta 

Selargius 1

Tharros 1

Selargius (4-3-3) : Galasso, Bandi-

nu, Partis (33’ pt Cellini), Lepore (37’ st Vacca), Palmas, Salis, Me-

lis, Rinino (9’ st Ragucci), Regina-

to, A. Saba (20’ st M. Saba), Pisa-

no. In panchina Congera, Palazzo, Alvarez, Spina, Caboni. Allenatore Prastaro.

Tharros (4-3-3) : Domit, Dagostini, Enna, Heck, Lai (47’ st Ferraro), Lonis (41 st Marchese), Loua, F. Orrù, C. Piras (50’ st Pintus), Pitzalis, Zupel. In panchina Castagna, Isu, N. Orrù, Petrucci, D. Piras, Pisu. Allenatore Frongia.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 6’ Lonis (r), 40’ Reginato (r).

Note : ammoniti Lepore, Piras, Lai, Cellini, Palmas. Recupero 4’ pt-7’ st.

SELARGIUS . Termina 1-1 la sfida tra il Selargius e un ottimo Tharros, con entrambe le squadre che portano a casa un pareggio: è il terzo per gli oristanesi, sempre ultimi, mentre i granata sono ripresi in vetta dall’Arborea.

Dal dischetto

Subito forti gli ospiti, al 6’ si presenta in area Lonis che viene steso da Galasso. Dal dischetto Pitzalis incrocia col destro, Galasso intuisce ma non ci arriva. Al 21’ la prima occasione per i padroni di casa: Pisano a tu per tu con Domit fa partire il sinistro che finisce tra le braccia del portiere biancorosso. Al 24’ Lonis prova un destro insidioso deviato dalla difesa granata. Al 33’ Lai si accentra e ci prova dal limite ma il 9 del Tharros non trova la porta. Al 40’ rigore per i padroni di casa: Pisano steso in area, dagli undici metri si presenta Reginato e di destro batte Domit.

La ripresa

Ci prova Loua al 5’ da dentro l’area ma è reattivo Galasso. Al 24’, su punizione di Matteo Saba, Palmas non impatta di pochissimo il pallone del 2-1. Al 26’ piazzato interessante per il Tharros ma Lai calcia male. Cinque minuti dopo si salva il Selargius: Lonis conclude a botta sicura con la porta sguarnita ma Lepore salva sulla linea. Un minuto dopo ci prova Pitzalis: alto. Al 42’ Ragucci mette un traversone perfetto per Reginato che, tutto solo, non concretizza di testa. Sempre Reginato due minuti dopo anticipa l’uscita di Domit e prova il pallonetto: salva la difesa ospite sulla linea. Al 45’ l’ultima occasione è di Pitzalis, sinistro a giro di poco alto.

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