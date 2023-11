Il Selargius passa, la Gialeto recupera 

Gialeto 1

Gialeto 1909 (4-2-3-1) : Boassa, Mascia, Fois, Piras, Fe. Ruggiero, A. Argiolas, Asuni (25’ st Ena), Farci, El Youni, Perinozzi, Zaidi. In panchina Podda, Pinna, Lai, Pia, Ena, Pichiri, Peis, De Santis. Allenatore Ruggiero.

Selargius (3-5-2) : Pilotto, Marongiu, Casciello (14’ st Porta), Lepore, Porcu, Salis, Virdis (29’ st Bandinu), Mainas (46’ st Nessi), Reginato (32’ st Pisano), Ojeda (14’ st Asunis), F. Argiolas. In panchina Auriemma, Piga, Ricciardi, Murtas. Allenatore Pani.

Arbitro : Fr. Ruggiero di Sassari.

Reti : 16’ pt Ojeda; 12’ st Fe. Ruggiero.

Note : ammoniti Boassa, Lepore, Salis. Angoli: 2-2.

Siliqua. Finisce in parità la sfida tra Gialeto e Selargius sul campo neutro di Siliqua. Una rete per tempo di marca argentina si spartiscono la posta in palio assegnando un punto a testa alle due compagini. È il 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i calciatori entrano in campo con un fregio rosso sulla guancia.

Al 16’ del primo tempo ospiti in vantaggio su azione di calcio d’angolo: Ojeda, centrocampista argentino, calcia di sinistro la sfera che si insacca all’incrocio dei pali della porta difesa da Boassa. Nel secondo tempo i padroni di casa trovano il pari con Fe. Ruggiero: il difensore centrale di Serramanna con doppio passaparto italo argentino, trasforma in rete un calcio di punizione calciato da Perinozzi: prima il suo colpo di testa viene respinto da Pilotto ma quest’ultimo nulla può sulla seconda deviazione del figlio d’arte, che sancisce il pareggio nonché il risultato finale.

