Il selargius lavora sul nuovo allenatore 

Selargius. Chiusa la stagione con un buon settimo posto, il Selargius guarda al futuro con fiducia e ambizione. Il primo obiettivo è rinforzare la società e coinvolgere la comunità: «Stiamo cercando di allargare il gruppo dirigente e di attirare sponsor che ci consentano di migliorare la squadra», afferma il direttore sportivo Denis Fercia.

Uno dei difetti da eliminare sono i tanti cali di attenzione vissuti nel finale delle partite quest’anno: «L’età media dell’organico è di appena 23 anni», spiega il ds, «i nostri giovani sono di qualità ma vanno aspettati perché imparino a gestire anche le tensioni dei finali di gara». Ma il primo obiettivo «è cercare un nuovo tecnico dopo l’addio di Stefano Pani. Abbiamo due alternative: un allenatore proveniente dalle nostre giovanili, oppure il grande ritorno di Franco Giordano, una guida esperta, al top in Sardegna. L’annuncio arriverà a breve. Giordano ha già allenato la prima squadra nel 2022-23 ed è una guida esperta in grado di realizzare il cruciale raccordo tra prima squadra e settore giovanile».

Riguardo al mercato, sono ufficiali «gli accordi con Lepore, Mainas e i due giovani portieri Dessì e Pilotto». Sui rinforzi «parleremo con il tecnico ma, come società, riteniamo che le urgenze maggiori siano un centrocampista di grande esperienza e un esterno offensivo». E poi è necessario migliorare le infrastrutture per un salto di qualità. «Le partite si preparano in settimana. Per questo ringrazio il Comune di Selargius: ha rifatto il campo di allenamento, ora in sintetico di ultima generazione, che ci consentirà di lavorare molto meglio». Infine, un auspicio: «Una crescita progressiva per riportare Selargius a livelli più alti».

