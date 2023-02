Il Selargius ko ad Ancona Cus, provaci! 

Ancona 51

Selargius 42

Basket Girls Ancona : Rimi 6, Bona 5, Mataloni 10, Albanelli 13, Maroglio 4, Pierdicca, Pellizzari, Gianangeli 3, Garcia ne, Mandolesi, Pelliccetti 3, Yusuf 7. Allenatore Piccionne.

Techfind Selargius : Aispurua 9, Mura 4, Granzotto 6, Ceccarelli 6, Srot 10, Pandori 3, Pinna, Vargiu 4, Valenti ne, Corongiu ne. Allenatore Righi.

Parziali : 20-15; 32-23; 41-29.



La peggior Techfind della stagione cade ad Ancona e complica il suo cammino verso i playoff. Il forfait di Makurat e lo scarso feeling nel tiro (appena 2/20) giustificano solo in parte la brutta giornata delle giallonere, giunte alla quinta sconfitta nelle ultime sei uscite. Dopo un avvio promettente, le selargine non hanno saputo trovare contromisure alla vena realizzativa delle padrone di casa, capaci di prendere in mano l’inerzia già a metà del primo periodo con un break di 11-0. Più brillanti e reattive, le marchigiane hanno difeso il loro vantaggio alla pausa lunga per poi sferrare il colpo del ko al rientro in campo, quando la difesa a zona ordinata da Righi non ha impedito alle anconetane di scavare il solco fino al +16. I canestri nel finale di Srot sono serviti solo a rendere meno amaro il passivo per la Techfind, che a questo punto non potrà permettersi di sbagliare il prossimo scontro diretto con Umbertide.

Cus in campo

Pomeriggio ad alta tensione per il Cus Cagliari, di scena alle 15 sul parquet di Roseto. Nel “derby” tra ultime della classe, le universitarie cercano quel successo che consentirebbe di abbandonare l’ultima posizione solitaria in classifica.