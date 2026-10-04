Il Selargius da solo a punteggio pieno 

Atletico Cagliari 1

Selargius 2

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Polidetti; Laudi (33’ st Morello), Marongiu (14’ st Loi), Saias, Secci; A. Sanna (41’ st Pintor), Poddighe (19’ st Palazzo); Cuccu, Vacca, Pinna; M. Sanna. In panchina Pani, Ballestri, Farci, Ricciardi, Virdis. Allenatore Saba.

Selargius (4-4-2) : Galasso; Bandi-

nu, Palmas, Salis, Saadi; Rinino, Lepore (20’ st Ragucci), Melis (32’ st Partis), Pisano (14’ st Mele); Sa-

ba (40’ st Cossu), Reginato. In panchina Congera, Cellini, Vacca, Keita, Palazzo. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Palmeri di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 15’ Cuccu, 20’ Rinino, 43’ Saba.

Note : ammoniti Salis, Laudi, Cuccu, Saadi, Reginato, Ragucci. Recupero 1’ pt-4’ st.

VILLA SAN PIETRO . Un successo che vale il primato in solitaria. Il Selargius si impone di misura contro l’Atletico Cagliari e vola a quota 12 punti su altrettanti disponibili. Succede tutto nel primo tempo: al 15’ il vantaggio dei padroni di casa con Cuccu, al 20’ il momentaneo pari di Rinino e al 43’ la rete decisiva di Saba per gli ospiti.

Subito a segno

In avvio di partita si vedono subito gli ospiti: al 3’ Salis serve Pisano che calcia, para Polidetti e ancora il numero 11 spedisce fuori. Al 4’ risponde l’Atletico con un tiro di Pinna da fuori, respinto dalla difesa. Al 10’ su azione da angolo Lepore colpisce di testa, ma centra il muro difensivo. Al 15’ i padroni di casa passano in vantaggio: dopo un’azione sulla sinistra la palla arriva al limite dell’area piccola dove Cuccu è lesto a insaccare di destro. Al 17’ ci provano ancora i padroni di casa con un tiro dalla distanza di Vacca, ma la palla termina alta.

Il Selargius si scuote e dopo tre minuti arriva il pari: lancio lungo di Lepore al centro per Rinino che stoppa al limite dell’area e a tu per tu fredda Polidetti. I padroni di casa provano a reagire: al 24’ percussione di Pinna da sinistra che si accentra, ma calcia debole e blocca Galasso, al 26’ punizione dalla trequarti di Vacca, palla alta. Al 28’ punizione dai trenta metri di Rinino bloccata da Polidetti. Al 30’ Pinna salta Bandinu e tira, Galasso respinge. Al 40’ grande chance per il Selargius: Bandinu crossa al centro per Saba che calcia alto dal limite dell’area piccola. Al 42’ sinistro velenoso da fuori di Saba, Polidetti respinge in angolo. Al 43’ il Selargius ribalta il risultato: da corner colpo di testa di Salis che si stampa sulla traversa, la palla rimbalza sulla linea e Saba insacca di testa.

Ripresa di gestione

In avvio di ripresa subito conclusione dalla distanza di Saba con Polidetti che si distende e devia fuori. Al 7’ angolo di Rinino al centro per Lepore che stacca di testa senza inquadrare lo specchio. Al 10’ parte in contropiede il Selargius: Bandinu serve Pisano che non aggancia da buona posizione. Al 17’ tiro alto dal limite di Marco Sanna, al 20’ punizione dai 25 metri di Rinino bloccata dal portiere.

Al 26’ colpo di testa a lato di Ragucci su angolo di Rinino. Al 34’ cross al centro di Bandinu, Polidetti sventa coi pugni. Al 45’ Cossu parte sulla sinistra, calcia e Mele non inquadra la porta dopo la respinta di Polidetti. Nel recupero gli ospiti amministrano e continuano a costruire occasioni: al 47’ sinistro di Cossu sporcato da un difensore, blocca Polidetti. Al 49’ si fa vedere ancora il numero 14 che si accentra e calcia di poco a lato sfiorando il tris.

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