Il Selargius compie sessant’anni e punta a tornare ai fasti del passato 

Selargius è diventata città, con il riconoscimento ricevuto dal sindaco Gigi Concu pochi giorni fa. Il Selargius Calcio invece in questo 2025 compie 60 anni: una vita di grandi soddisfazioni sportive e umane e di tantissimi professionisti passati per il campo Virgilio Porcu, molti dei quali protagonisti anche in palcoscenici di alto livello. «Emiliano Melis, Pierluigi Porcu sono solo alcuni esempi dei tanti giocatori che hanno vestito la maglia della nostra squadra portandola ad alti livelli come negli anni di militanza in Serie D», ha confermato il direttore sportivo Denis Fercia intervenenendo su Radiolina e Videolina alla trasmissione settimanale “Giovani di Categoria”: «Speriamo di ripercorrere lo stesso percorso lavorando sodo e creando basi solide, magari facendoci aiutare anche dalla città e sperando che si possa risvegliare l’entusiasmo dopo tanti anni».

I ragazzi

La società presieduta da Giorgio Salis crede nei giovani, sui quali punta fortemente. Soprattutto da dopo la pandemia, che sicuramente non ha aiutato nel percorso di crescita. «Abbiamo tanti ragazzi nella prima squadra, è la nostra politica lo abbiamo scelto sia per necessità», ha sottolineato Fercia, «le risorse finanziarie non sono infinite ma ci crediamo e per noi è importante la loro fidelizzazione. E l’introduzione dell’obbligo dei due fuori quota nel nostro campionato non è solo una regola da rispettare ma anche un’opportunità».

Il settore giovanile da quest’anno è guidato da Franco Giordano, tornato dopo l’esperienza al Lanusei. Il Selargius ha voluto di nuovo puntare sull’esperto tecnico con cui il ds ha lavorato per anni: «Ci siamo ritrovati», ha aggiunto Fercia, «abbiamo deciso di affidarci di nuovo a lui vista le sue esperienza e competenza e abbiamo voluto che fosse lui a guidare la scuola calcio e il settore giovanile. Ed è anche il responsabile tecnico della prima squadra».

L’obiettivo

Obiettivo del Selargius è ottenere la salvezza in Promozione. Nonostante l’ultimo scivolone in campionato, la squadra amaranto è ancora fuori (di poco) dalla zona a rischio. Sono 300 i tesserati tra prima squadra, settore giovanile e attività di base.

Sono rappresentate tutte le categorie e c’è anche una squadra femminile, l’orgoglio di Fercia: «Abbiamo faticato per inserire una formazione femminile e dedicarle la giusta attenzione. Visto il problema delle strutture non è stato facile calendarizzare allenamenti e partite, ma era doveroso farlo e speriamo la prossima stagione di poter fare una squadra e un organico ancora migliore. Soprattutto se dovesse essere pronto il nuovo campo».

Il campo

La nuova “casa” di gioco sorgerà dove c’era il campo in terra, di fianco al Comunale. A lavori completati avrà un fondo in erba sintetica e potrà essere utilizzata dalle società selargine. Un’opportunità per una grande celebrazione: «Se dovessero consegnarcelo entro fine stagione», confida il dirigente, «faremo una bella festa per i 60 anni che raggruppi tutti gli atleti che hanno fatto parte della storia della società con il suo passato prestigioso».

