il selargius batte agevolmente il la palma  e interrompe un digiuno durato tre giornate 

Selargius 3

La Palma 1

Selargius (3-4-2-1) : Arrus; Prefumo, Virdis, Crisponi; Bandinu, M. Medda, Dib, Salis; Mainas (33’ pt Siddi, 38’ st Diomedi); Cardia, Pisano (38’ st Piga). In panchina Ghimici, Argiolas, Farru, Setzu, Sanfilippo, Reginato. Allenatore Giordano.

La Palma (3-5-2) : Pisu; Zara, L. Piras, Boscu; Fois (34’ st Melis), Murgia (19’ st Flores), T. Piro (44’ st Giua Marassi), Sculco (38’ st A. Medda), Alberti; Brignone, Perra (27’ st Puddu). In panchina Lai, Costa, M. Piras, Strazzera. Allenatore I. Piro.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nel primo tempo 19’ Cardia, 48’ Brignone, nella ripresa 12’ Siddi, 38’ Boscu (a).

Note : al 40’ pt M. Medda ha fallito un calcio di rigore. Ammoniti T. Piro, L. Piras, Siddi, Zara, M. Medda, Murgia. Recupero 4’ pt-4’ st.

Selargius. Bella vittoria del Selargius, che nella ripresa riesce a imporsi sul La Palma e torna al successo dopo tre giornate. Prima chance per Cardia, al 6’ tiro da trenta metri fuori non di molto. Al 18’ giocata insistita di Mainas, subentra Virdis che di destro manda alto dal limite. Sull’azione dopo l’1-0: Pisano bravo a trovare Cardia in area che supera un avversario e incrocia in rete. Su punizione traversa di Michele Medda al 24’, Pisano non riesce a ribadire in gol. Il Selargius potrebbe raddoppiare al 40’: Cardia entra in area da sinistra e Luigi Piras lo affonda, è rigore ma Michele Medda apre troppo il tiro e manda a lato. Nel terzo minuto di recupero il La Palma pareggia: Alberti recupera palla e serve a destra Brignone che supera Arrus.

Primo tiro della ripresa di Alberti, mancino a lato al 4’, poco dopo Cardia con un bel destro non trova la porta di poco. Il Selargius trova il definitivo vantaggio al 12’: Cardia crossa da sinistra per Pisano che controlla e appoggia al classe 2005 Siddi per la battuta vincente. Al 28’ il tris è un autogol di Boscu, che mette nella sua porta un cross da sinistra di Salis. Lo stesso Salis al 36’ con una bella azione personale va vicino al poker ma Pisu para.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata