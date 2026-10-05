Il Selargius a punteggio pieno ma resta con i piedi per terra 

Quattro partite, quattro vittorie e la vetta solitaria del Girone A di Promozione. Il Selargius si gode un avvio di stagione che nessuno, nemmeno in società, aveva messo in preventivo. Il 2-1 in rimonta sul campo dell’Atletico Cagliari ha consegnato alla squadra di Antonio Prastaro dodici punti, sette gol fatti e appena due subiti, con due lunghezze di margine sull’Arborea, fermata sull’1-1 dall’Antiochense.

Il direttore sportivo Denis Fercia, però, preferisce tenere bassi i toni. «Siamo primi solo per una congiunzione favorevole», spiega. «Il gruppo è molto unito e coeso, ma non potevamo pensare a un inizio così positivo nei risultati. Abbiamo tutti i piedi per terra». Il segreto, se ce n’è uno, è una rosa giovane, con pregi e rischi annessi. «So benissimo che con i giovani possono arrivare grandi risultati e grandi flop», avverte Fercia. «Ci godiamo il momento, ma con equilibrio e con la consapevolezza che ora sarà sempre più tosta. Non dobbiamo perdere la modestia e il rispetto per gli avversari».

Nessuna fuga in avanti, nemmeno guardando la classifica. Per il ds le favorite restano altre: «Ferrini, Arborea, Vecchio Borgo Sant’Elia, Sant’Elena e Castiadas hanno qualcosa in più e si giocheranno il campionato». Proprio il Castiadas, quinto a quota 8 e ancora imbattuto, sarà l’avversario di domenica in casa. Sarà un primo vero esame per il Selargius, un gruppo giovane con due veterani come il portiere Enrico Galasso e il centrocampista Stanislao Lepore.

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