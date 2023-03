Il Selargius a Castiadas Si gioca nei gironi B e C 

Si sposta al sabato, cioè oggi, quasi tutto il campionato di Promozione. Tra le 15 e le 16 è previsto il fischio d’avvio delle gare nel girone B e dell’intero girone C (tranne Luogosanto-Coghinas in programma domani), mentre per il girone A scenderanno in campo il Castiadas contro il Selargius e, in casa del Cus Cagliari, la capolista Villasimius, vicinissima al ritorno in Eccellenza: le basta conquistare altri sette punti, difficile possa subire crolli improvvisi.

Nel secondo raggruppamento la regina Barisardo, prima con un vantaggio di nove lunghezze sulle inseguitrici Idolo e Tortolì, va a far visita al Fonni per un match che potrebbe darle lo sprint finale verso la conquista del titolo. Si gioca alle 15, stesso orario in cui si sfideranno Idolo e Tonara e un’ora prima della partita tra Tortolì e Bittese. In coda, fari puntati sullo scontro tra Paulese e Siniscola, scontro diretto per la salvezza: i padroni di casa sono penultimi a quota 11 punti, gli ospiti sono due posti e nove lunghezze più su. È l’ultima chance per gli oristanesi per sperare ancora nella permanenza nella categoria. Ma la vittoria è d’obbligo.

Nel gruppo C è in programma il big match tra Usinese e Tempio, rispettivamente seconda e prima in campionato. Le squadre sono divise da sei punti, dunque la battistrada ha a disposizione due risultati su tre mentre l’inseguitrice ha un solo obiettivo per sperare nella rimonta: conquistare i tre punti. Si gioca alle 15. Lo Stintino, terzo, attende in casa l’Ozierese ultimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA