Il segreto per 63 anni di felice matrimonio 

«Come abbiamo fatto a restare sposati 63 anni? Dialogano e reagendo insieme alle avversità della vita», rivela Giovanni Canu accanto alla moglie Rosaria Fenude, 88 anni lui e 81 lei magnificamente portati entrambi, uniti nel sacro vincolo dal 27 aprile 1960. Era un mercoledì, quando nella chiesa di Baunei li sposò don Mario Gillone.

Dal loro amore sono nati tre figli: Mariano, Maria Paola e Zita Stefania. Oggi, dopo una vita dedita al lavoro tra campi e macelleria (chiusa nel 1999), oltre a un breve periodo in Germania, si godono anche 6 nipoti e 2 pronipoti. Signor Giovanni lavorava nei campi e con il bestiame: «Andavo ad Abbasanta a piedi a vendere le vacche, poi ad Ardali insieme a mia cugina Battistina Lai. Dormivamo sopra i sacchi. Trasportavo il latte in bicicletta a Girasole». Giovanni è un nonnino arzillo e ogni giorno, con la sua auto, parte da Santa Maria Navarrese per raggiungere l’orticello sulla provinciale 63: «Ho 20 galline, un gallo e 2 cani, in più coltivo le provviste per la famiglia». Rosaria, contadina, macellaia e sarta, è donna di fede, devota alla Madonna di Lourdes. Sessantatré anni di vita insieme come fosse il primo giorno: «Oggi i giovani hanno tutto, tranne la pazienza. In una coppia si litiga, ma bisogna essere bravi a fare subito la pace». (ro. se.)

