Il segreto di Jacopo Cullin «Ebbene sì, lo confesso: sono figlio di Benito Urgu» 

È la regola. Comunque, sono passati 19 anni, chi era allora e chi è oggi?

«Ero un ragazzo con una voglia matta di conquistare il mondo, di farlo a modo mio senza compromessi e quando mi sentivo dire "Si è sempre fatto così”, mi impuntavo e rispondevo “e allora da oggi si fa diversamente”. Ero molto esigente con me stesso e volevo avere il controllo di tutto. Ora sono un ragazzo di 41 anni che ha fatto diverse esperienze, ho avuto la fortuna di viaggiare molto e confrontarmi con realtà e culture diverse, questo mi ha permesso di aprire la mente, di essere meno rigido ma non per questo meno esigente. Ho imparato che le cose vanno come devono andare e che c’è rimedio a tutto, facendo così si crea un ambiente sereno dove non si smette mai di ridere».

In virtù di quella primogenitura ci dica una cosa che ancora non ha svelato a nessuno.

«Sono il figlio di Benito Urgu».

Una vera.

«A settembre ripartiremo con le riprese di “Lolita Lobosco” con Luisa Ranieri su Rai1 e sono curioso di sapere come si svilupperà il mio personaggio dato che diventerà padre di due gemelli».

Ecco, cosa le sta offrendo la grande tv popolare?

«Ho fatto altre fiction in passato, ma questa è arrivata al momento giusto e me la sto godendo proprio in virtù di quello che ho detto prima. Abbiamo girato la prima stagione con il Covid, durante la seconda è scoppiata la guerra, diciamo che questi eventi hanno fatto sì che mi sentissi ancora più fortunato e mi son goduto ogni giorno sul set».

Luisa Ranieri.

«Oltre ad essere una grandissima professionista è una persona che ama ridere e sul set ci prendiamo molto in giro. La squadra di Lolita è diventata una grande famiglia».

Cinema. Ora anche lei è in corsa al David con “Esterno notte” di Marco Bellocchio, un capolavoro sul sequestro Moro.

«Beh, non sono io in corsa ma l’opera di Bellocchio. Un’esperienza straordinaria anche se breve perché son stato sul set solo sette giorni. Ho interpretato Luigi Zanda che all’epoca era il portaborse di Francesco Cossiga. Appena ho letto “nato a Cagliari” ho pensato che finalmente avrei potuto recitare col mio accento e invece lui parla con una dizione perfetta. Ho avuto modo di incontrarlo a casa sua a Roma, voleva conoscermi ed è stato un pomeriggio piacevolissimo. Verrà a vedermi all’Ambra Jovinelli, è molto curioso di vedermi in scena».

Ambra Jovinelli, Teatro Manzoni. Ora la sua comicità di “È inutile a dire” sbarca a Roma (3 maggio) e Milano (9 giugno): capiranno la sua iperbole della sardità?

«È vero che sono sardo, ma la testardaggine dei 22 anni mi è rimasta. Onestamente non mi preoccupo, lo spettacolo è in italiano, a parte il personaggio di Angioletto che però ha poche parole in sardo. Sogno di tornare a Milano l’anno prossimo e sentire murigare e purescio tra mille vocaboli inglesi».

Invece a Cagliari a che replica siamo con quelle del 6 e 7 maggio al Lirico? E nell’Isola in quanti l’hanno vista?

«Quella del 7 dovrebbe essere la dodicesima replica a Cagliari e in Sardegna ormai siamo oltre i ventimila spettatori. C’è chi ha visto lo spettacolo anche quattro volte. E non è mia madre».

Ecco sua madre. Quanto vale la famiglia che ha alle spalle nella scalata di questo successo?

«È fondamentale. Mi son stati insegnati i valori che mi hanno permesso di crescere e migliorarmi sempre. E poi come dice mia madre: “Eh, piano piano”».

Dove si vede tra un anno?

«Questa nuova sfida fuori dall'Isola è emozionante e stimolante, tra un anno si vedrà. C’è sempre il mio primo film da regista in cantiere e l’anno prossimo potrebbe essere l’anno giusto».

Infine. Lei è profeta in patria. Perché?

«Col pubblico siamo cresciuti insieme. Sono 20 anni che ci conosciamo e ci siamo affezionati. Sento il sostegno delle persone e quando lavoro fuori dall’Isola ho una forza in più. È bellissimo».

